Omzet De Jong & Laan in 2019 gestegen

De omzet van De Jong & Laan is in 2019 gestegen tot € 69,2 miljoen en valt daarmee hoger uit dan in 2018. De groei van € 4,5 miljoen ten opzichte van een jaar eerder hangt volgens het accountantskantoor samen met een stijging in het aantal personeelsleden.

Lichte omzetstijging 2018

Het accountantskantoor (met 700 medewerkers en 24 vestigingen in noord, oost en midden Nederland) kende in 2018 met €200.000 maar een zeer lichte omzetstijging tot € 64,7 miljoen. Die omzet werd wel autonoom gerealiseerd. De geringe stijging was toen volgens De Jong & Laan met name te verklaren door het beëindigen van de activiteiten van De Jong & Laan Recruitment B.V., waarvan de omzet in 2017 € 1,2 miljoen bedroeg. Die dienstverlening paste niet meer goed in de strategische visie, vond De Jong & Laan. De omzetstijging valt in 2019 dus hoger uit.

Nieuwe werkmethodiek samenstelpraktijk

Een multidisciplinaire klantbenadering en een nieuwe werkmethodiek in de samenstelpraktijk zorgen er volgens De Jong & Laan voor dat het kantoor kwalitatief, effectief en efficiënt voor de klant aan de slag gaat. ‘Er wordt met een brede blik naar de organisatie van de klant gekeken, zodat de Jong & Laan vanuit alle disciplines meer voor de klant kan betekenen. Het resultaat van de focus op kwaliteit en integriteit is niet direct terug te zien in omzetcijfers, maar wel in een 100% score van voldoendes van de externe reviewers op 13 controledossiers. Een toekomstbestendige werkwijze voor verdere kwaliteitsborging in de gehele organisatie.’

Medewerkerstevredenheid

De tevredenheid onder de medewerkers van de Jong & Laan blijft bijzonder goed, meldt het top 30-kantoor: ‘Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2019 bleek maar liefst 91% van de medewerkers ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn. Ook scoort loyaliteit hoog, 93% beveelt de Jong & Laan aan. Daar is de organisatie trots op. En het is terug te zien in de stijging van de medewerkersaantallen. De organisatie verwacht deze lijn in 2020 verder voort te zetten.’

Kwaliteitsverslag

De Jong & Laan publiceert volgende week haar kwaliteitsverslag over 2019. In dit transparantieverslag wordt de gehele accountancypraktijk van de Jong & Laan belicht. Het verslag is daarnaast uitgebreid met de fiscale en personeelspraktijk. De bezoeker van het verslag wordt onder andere meegenomen in de nieuwe werkwijze van de samenstelpraktijk, de multidisciplinaire klantbenadering en de technologische ontwikkelingen die de organisatie uitrolt, zoals de visuele jaarrekening. Natuurlijk spelen de feiten en cijfers en de cultuur van de Jong & Laan in dit kwaliteitsverslag ook een belangrijke rol.