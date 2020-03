Coronacrisis: onduidelijkheid over verklaring accountant bij uitstel betalingen ondernemer aan Belastingdienst

Dat ondernemers in financiële problemen kunnen komen door de coronacrisis is geen nieuws. Een van de oplossingen is dat ondernemers bij de Belastingdienst uitstel van betaling kunnen vragen. Dit vraagt wel om een verklaring van een derde, c.q. deskundige. In casu de accountant. Accountants moeten echter wel op hun hoede zijn t.a.v waar zij hun handtekening onder zetten. Gert van den Brink legt uit.

Als start een dringend advies aan accountants: Geef de door de Belastingdienst gevraagde verklaring van een deskundige nog niet af.

De Belastingdienst heeft op haar site het bericht geplaatst dat het voor ondernemers mogelijk is om uitstel van betaling aan te vragen als dat het gevolg is van betalingsproblemen door het Coronavirus. Voorwaarde voor het verkrijgen is dat een deskundige een verklaring afgeeft. Ongetwijfeld is dit ingegeven om misbruik tegen te gaan.

Maar het lijkt er op dat het onmogelijke wordt gevraagd en de hele regeling daarmee dus in het water valt.

Laten we eens met de ogen van een accountant kijken naar de voorwaarden zoals die op de site van de Belastingdienst staan. Citaat:

‘Wat moet er in de verklaring van de derde deskundige staan?

Uit die verklaring moet duidelijk worden dat:

er sprake is van bestaande betalingsproblemen

uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus

uw onderneming levensvatbaar is’

Er moet sprake zijn van bestaande betalingsproblemen

Dat lijkt duidelijk maar dat is het niet. Wat nu als er wel geld is om leveranciers te betalen maar niet ook nog de Belastingdienst? Gaan de leveranciers dan voor of gaat de Belastingdienst voor? Of moeten beiden evenveel inleveren? Als de regeling bedoeld is als steunmaatregel voor het MKB lijkt me het in stand houden van de leveringsketen het belangrijkste doel en gaan leveranciers dus voor. Maar voor de inhoud van de verklaring van de accountant is onduidelijk wat de inhoud is van het begrip ‘bestaande betalingsproblemen’.

De betalingsproblemen door het Coronavirus zijn van tijdelijke aard

Niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren. Ook de overheid niet. Veel MKB-bedrijven leven nu met die onzekerheid. Dan is de ‘tijdelijkheid’ van de betalingsproblemen door de ondernemer en dus ook door de adviseur onmogelijk in te schatten. Dus ook hier de vraag: hoe ga je dit als accountant/adviseur bepalen?

De onderneming is levensvatbaar

In het licht van het voorgaande onderdeel van de verklaring lijkt me dit helemaal een onmogelijke opgave. Een voorbeeld: Als een onderneming een weerstandsvermogen van drie maanden heeft is dat dan voldoende om de crisis uit te zingen? En wanneer komt de economie weer op gang? Duurt dat drie maanden of langer?

Onze regels houden ons tegen

Als accountant moet je voor je iets verklaart aan een gebruiker, in dit geval de Belastingdienst, voldoende grondslag (bewijs) hebben om dat te kunnen verklaren. Dat staat in onze regelgeving en wordt regelmatig door de tuchtrechter bevestigd. Gevolg is dat er allerlei werkzaamheden moeten worden gedaan om voldoende bewijs te verzamelen. Opstellen van begrotingen en liquiditeitsprognoses kunnen daar onderdeel van zijn. Op zich kan het doorrekenen van diverse scenario’s een heel nuttig instrumenten zijn om de ondernemer door deze periode heen te loodsen. Maar daar komt geen ‘garantie vooraf’ uit dat de onderneming levensvatbaar is. En dat is wel wat de Belastingdienst lijkt te vragen.

Daar komt nog de vraag bij: is hier sprake van een assurance-opdracht? De aan de Belastingdienst af te geven verklaring heeft de kenmerken daarvan.

Vanuit de NBA is men nu druk bezig om duidelijkheid te krijgen van de overheid over deze verklaring. De reeds uitgebrachte Alert 42 zal worden aangepast.

Advies

Ons advies is om op dit moment nog geen verklaringen af te geven bij het vragen om uitstel van betaling en even af te wachten tot er tussen de NBA en de overheid duidelijkheid bestaat. Het aanvragen van het uitstel kan wel doorgaan want, zoals de Belastingdienst zelf schrijft:

‘Wanneer moet u de verklaring van de derde deskundige opsturen?

Binnen 2 weken nadat u uitstel aanvraagt. Dit hoeft dus níet tegelijkertijd.’

Er is dus nog even tijd om duidelijkheid te krijgen.