Banken geven bedrijven extra lucht: half jaar uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn krijgen vanwege de gevolgen van de coronacrisis zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten als aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen, meldt de NVB. Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

De banken hebben de maatregelen vanochtend gepresenteerd aan minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Met het pakket maatregelen voor banen en economie heeft het kabinet belangrijke stappen gezet om ook bedrijven en werknemers door deze moeilijke tijd te loodsen. Banken ondersteunen die maatregelen en komen nu met eigen aanvullende maatregelen om een aanzienlijk deel van ondernemend Nederland extra tegemoet te komen. Met elkaar doen we zo wat nodig is. We moeten samen optrekken: overheid, toezichthouders, banken en ondernemersorganisaties.”