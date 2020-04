Consultatie UBO-wetsvoorstel voor trusts van start

Het kabinet heeft het wetsvoorstel met betrekking tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van trusts en soortgelijke juridische constructies in consultatie gebracht. De consultatie loopt tot en met 15 mei.

Het wetsvoorstel geeft invulling aan de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn, net als het UBO-wetsvoorstel voor vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dat voorstel is vorig jaar al geconsulteerd. De vierde anti-witwasrichtlijn kent twee regimes voor het registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden: een regime met betrekking tot de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht (artikel 30) en een regime met betrekking tot de uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (artikel 31). Daarom is voor beide regimes een apart wetsvoorstel gemaakt.

Ook UBO-register in staten die geen trusts kennen

Eén van de belangrijkste wijzigingen in het UBO-regime voor trusts is dat de verplichting tot het registreren van uiteindelijk belanghebbenden ook geldt in lidstaten waarvan het rechtsstelsel geen trusts kent, en ook ten aanzien van soortgelijke juridische constructies. ‘Waar de richtlijn de keuze laat, is zo veel mogelijk aangesloten bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, waarmee een centraal register van de uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten is ingevoerd conform artikel 30 van de vierde anti-witwasrichtlijn.’

Bron: overheid.nl