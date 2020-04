Corona | Ruim helft CFO’s verwacht na crisis snel weer op oude niveau te zijn

Bij de financiële topmensen in het bedrijfsleven zijn de zorgen over de coronacrisis groot, blijkt uit onderzoek van PwC. Desondanks denkt meer dan de helft binnen drie maanden weer op het niveau van voor de crisis te zij beland, mocht de crisis nu eindigen.

PwC doet elke twee weken wereldwijd onderzoek naar hoe financiële leiders de zakelijke en economische impact van de coronacrisis ervaren. Voor de Covid-19 CFO Pulse zijn ook 25 Nederlandse CFO’s bevraagd. Bijna driekwart van de ondervraagden geeft aan erg bezorgd te zijn over de effecten van Covid-19. Wereldwijd zal 45% van de bedrijven een beroep gaan doen op overheidssteun en 80% verwacht een omzetdaling. Desondanks verwacht 56% binnen drie maanden weer op het niveau van voor de crisis te zijn beland, ervan uitgaande dat de crisis vandaag zou eindigen.

Helft noemt crisis in jaarrekening

De grootste zorgen hebben CFO’s over de wereldwijde recessie en de financiële effecten van de coronacrisis op de activiteiten van hun bedrijf, liquiditeit en kapitaalbronnen. Ondanks de wijdverbreide zorgen zegt een krappe meerderheid van 53% de bespreking van Covid-19 op te nemen in de jaarrekening; 48% zal het opnemen als onderdeel van hun risicofactoren. ‘Verrassend genoeg noemen relatief weinig CFO’s problemen met financiering of onvoldoende informatie om goede beslissingen te nemen onder hun belangrijkste zorgen. Cybersecurity staat nog lager, maar dat komt waarschijnlijk omdat het een meer urgente zorg is voor CIO’s. Het beveiligen van gegevens en het waarborgen van privacy terwijl werknemers op afstand werken, blijft wel een sleutelthema tijdens deze crisis.’

Kostenbesparing als remedie

Veruit de meest populaire maatregel om de effecten van de coronacrisis te verzachten is het snijden in de kosten (77%). Het uit- of afstellen van geplande investeringen wordt door 65% genoemd. ‘Met veel werknemers buiten kantoren en fabrieken willen bedrijven mogelijk de uitgaven voor faciliteiten en andere onderhoudskosten verlagen. Andere potentiële reducties zouden kunnen komen in operaties (60%) en personeel (55%). Nu meer werknemers op afstand werken, geven relatief weinig CFO’s aan dat ze zullen bezuinigen op digitale transformatie (21%) en cyberbeveiliging of privacy (5%).