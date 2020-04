Personeel wil af van aandelen in Breman

Werknemers van het geplaagde installatiebedrijf Breman uit Genemuiden willen massaal af van hun certificaten. Brebeleg, dat de certificaten uitgeeft, vreest onvoldoende geld in kas te hebben en heeft de verkoop opgeschort.

Dateert uit de jaren tachtig

Dat blijkt uit een brief die Brebeleg de certificaathouders vorige week heeft gestuurd en waarover dagblad De Stentor vandaag bericht. Breman hoort met zo’n 1700 medewerkers en zeker dertig vestigingen bij de grootste installatiebedrijven van het land. Breman heeft de certificatenregeling sinds de jaren 80 om behalve de familie Breman ook de medewerkers te laten profiteren van de groei van het bedrijf. Medewerkers kunnen een deel van hun winstuitkering in Brebeleg-certificaten stoppen. Dat heeft weer een belang van 16 procent in moederbedrijf Breman Topholding. Idee is dat door de groei van het bedrijf de certificaten meer waard worden en de medewerkers zo op langere termijn een mooi rendement op dat deel van de winstuitkering krijgen.

‘Negatieve publiciteit

Alleen al de afgelopen drie maanden heeft Brebeleg 180.000 certificaten (15 procent van het totaal) in moeten kopen van medewerkers. Volgens Brebeleg deden ze hun aandeel uit ‘onvrede en onzekerheid’ over het bedrijf van de hand. Brebeleg wijt het feit dat veel mensen van de certificaten af willen voor een groot deel aan de negatieve publiciteit in de Stentor over het bedrijf, wordt in de brief gesteld. In de brief aan de certificaathouders wordt gesteld dat de stap niet betekent dat medewerkers hun geld nu of straks kwijt zijn, maar het massaal verzilveren van certificaten heeft er wel toe geleid dat de bankrekening van Brebeleg is geslonken tot zo’n 3 miljoen euro. Brebeleg heeft een aandeel van ongeveer 16 procent in Topholding, het moederbedrijf, goed voor circa 6,5 miljoen euro. Dit geld zit vast in aandelen Topholding en kan niet gebruikt worden om certificaten te kopen.

Misschien stopzetten

Brebeleg overweegt de certificatenregeling te beëindigen; de deelnemers mogen zich daar nu over uitspreken. Het heeft nu zelf meer dan de helft van de 1,25 miljoen certificaten in bezit en bijna de helft van de resterende 550.000 stuks is in handen van een groep van honderd oud-medewerkers. Als de regeling stopt, zal Brebeleg haar belang in Topholding mogelijk moeten verkopen om geld voor de certificaathouders op tafel te krijgen.

Het blijft dus onrustig bij Breman. Al sinds 2015 is er geen goedkeurende accountantsverklaring meer afgegeven. Een directeur is geschorst op verdenking van integriteitsschendingen. In een rechtszaak heeft Breman ongeveer 1,4 miljoen euro terugeist van een ex-directeur, zijn voormalige financiële rechterhand en drie Genemuider ondernemers. De vijf hebben volgens de Breman-directie jarenlang het bedrijf opgelicht door valse facturen te sturen aan de Genemuider vestiging TB.

Bron: de Stentor