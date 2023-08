Amerikaanse BDO wil aandelen verkopen aan medewerkers

De meer dan 10.000 Amerikaanse werknemers van BDO kunnen aandelen kopen in hun bedrijf. Het is een primeur in de top van de Amerikaanse accountancysector. BDO is daar in omzet het zesde kantoor.

BDO USA heeft nu 860 aandeelhouders. Zij gaven vorige week vrijdag groen licht voor de nieuwe aandelenregeling. ‘We bieden iets wat niemand anders biedt. Als je bij BDO werkt, krijg je er flink wat bij,’ zei Wayne Berson, sinds 2012 CEO van BDO USA. ‘Het is een transformatie. Maar het mooie is dat we de controle over ons bedrijf houden.’ Hoeveel aandelen medewerkers van BDO USA kunnen kopen hangt af van hun huidige enumeratie en hoe lang ze bij het bedrijf werken.

BDO heeft een trust opgezet waarin bijna 43% van de aandelen wordt ondergebracht. Dit gebeurt in september, zodra het nieuwe pensioenplan in werking is getreden. Na verloop van tijd zal de trust 100% eigenaar worden van BDO, aldus Berson. Zijn bedrijf heeft 1,3 miljard dollar geleend, onder meer om het opkopen van aandelen bij partners te financieren. Doordat de bijdragen van BDO aan de trust aftrekbaar zijn van de belasting komt er geld vrij dat BDO kan investeren in zijn personeel, allemaal zonder extra schulden aan te gaan, aldus Berson.

In juli zette het bedrijf zijn partnerschap om in een vennootschap – een verandering in de juridische structuur die het bedrijf in staat stelt om extern kapitaal aan te nemen. De corporatestructuur maakte het makkelijker voor BDO, dat vorig jaar $2,8 miljard aan inkomsten had, om zijn groei te financieren of lonen en voordelen aan te bieden die topprofessionals aantrekken en talent behouden. Dit omvat extra’s zoals de mogelijkheid voor werknemers om veel eerder in hun carrière een klein belang in het bedrijf te krijgen zonder jaren te hoeven wachten om zich in te kopen in het partnerschap.

Jonge accountants willen graag partner worden maar daarvoor geen hoge leningen aangaan of jarenlang wachten op promotie. BDO kiest ervoor zijn medewerkers een “stukje van de rots te geven”, zoals Allan Koltin het uitdrukt. Hij noemde de stap tegenover persbureau Bloomsberg “baanbrekend”. Berson ziet de nieuwe regeling als wapen in de concurrentie om nieuwe afgestudeerden en om toptalent te behouden. “Iedereen kan meegroeien met het bedrijf. Zolang ze bij ons zijn, delen ze” in de successen van het bedrijf, zei hij.

Als BDO voor het grootste deel in handen zou komen van werknemers, zou het een van de tien grootste Amerikaanse bedrijven kunnen worden waar dit het geval is.

Bron: Bloomberg