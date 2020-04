Gebruikers van het online boekhoudpakket Minox kunnen vanaf nu binnen 24 uur hun facturen gefinancierd krijgen via het Finturi-platform.

Factuurfinancieringsplatform Finturi heeft recent toestemming van de AFM gekregen om haar activiteiten in Nederland aan te bieden. Finturi biedt met innovatieve Artificial Intelligence(AI) en blockchaintechnologie een snelle en veilige financieringsoplossing voor het MKB en ZZP’ers. Steeds meer ondernemers kunnen gebruik maken van de financieringsoplossing van de Fintech start-up.

Om gebruik te maken van het Finturi-platform is een zogenoemd audit-file (xaf) nodig die RGS (Referentie Grootboek Schema) is ingedeeld. De Minox-boekhoudsoftware is voorzien van het keurmerk ‘RGS ready’. Hierdoor heeft Finturi succesvol een aanvraag kunnen realiseren met een Minox audit file. Bedrijven die gebruik maken van Minox kunnen nu eenvoudig “onboarden” op het Finturi-platform. Na onboarding (tussen de 10-30 minuten) kunnen ondernemers in vijf klikken facturen uploaden naar het platform. Deze facturen worden vervolgens binnen 24 uur gefinancierd. Bas Zwart, Business Development Manager bij Finturi: ‘Fantastisch dat Minox al volledig ‘RGS ready’ is. Hiermee lopen zij voor op andere boekhoudpakketten. Doordat Minox RGS ready is, kunnen facturen van hun gebruikers eenvoudig gefinancierd worden op het Finturi platform.’

Zowel Finturi als Minox steunen de initiatieven tot verdere implementatie van het Referentie Grootboek Schema. Head of product strategy and innovation bij Minox Wilco Kraaij: ‘In de accountancy wil men steeds meer toegevoegde waarde leveren op basis van een actuele administratie. Onze samenwerking met het innovatieve Finturi past hier heel goed bij. Hier zijn onze klanten en vooral ook de klanten van onze klanten zeer mee geholpen.’

Wil je meer weten over het Partner-programma van Finturi? Maak dan een afspraak voor een online meeting met Bas Zwart, Business Development Manager, via deze link of via info@Finturi.com.