Finturi en 216 Accountants sluiten samenwerkingsovereenkomst

216 Accountants, een accountantskantoor met meerdere vestigingen in Nederland, heeft een samenwerkingsovereenkomst met Finturi gesloten. Via het Finturi-platform kunnen klanten van 216 snel, veilig en voordelig over extra korte termijn werkkapitaalfinanciering beschikken.

Hans Hameetman, accountant bij 216, heeft recent via het Finturi-platform een van zijn klanten, een importeur en distributeur van zetmeel en proteïnen, geholpen haar groeiplannen te verwezenlijken door het factuurfinancieringsplatform van Finturi te gebruiken. ‘De snelheid en de veiligheid van het platform én de voordelige rente percentages bieden onze klanten interessante mogelijkheden als zij behoefte hebben aan korte termijn werkkapitaal’, aldus Hans. ‘Finturi heeft een transparant model dat een gebruiksvriendelijke oplossing voor factuurfinanciering biedt’.

216 Accountants besteedt veel aandacht aan innovatie. Het kantoor was onder de indruk van de manier waarop Finturi blockchain en Artificial Intelligence (AI) heeft toegepast in haar systemen om het proces te optimaliseren ‘Met Finturi heeft 216 een fantastische oplossing voor klanten die factuurfinancieringsoplossing zoeken,’ aldus Hans.

Finturi heeft recentelijk een goedkeuring van AFM ontvangen om in Nederland het platform algemeen beschikbaar aan te bieden. Vanaf 1 april is het open voor alle bij de Nederlandse Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen. Onder de huidige marktomstandigheden dienen zij bij hun aanvraag begeleid te worden door een accountant of financieel adviseur.

