KPMG: marktwaarde profvoetballers met 25% gedaald

De marktwaarde van profvoetballers is in drie maanden met 25 procent gedaald. Dat schrijft KPMG in haar rapport Football Benchmark.

Minder inkomsten

Volgens KPMG zijn er drie redenen voor deze waardedaling. In de eerste plaats hebben voetbalclubs minder inkomsten. Als de competities al worden uitgespeeld, dan zal er bij de wedstrijden geen publiek aanwezig zijn. Daardoor missen de clubs onder andere de opbrengsten uit de verkoop van kaartjes, drank en kroketten. Een tweede reden is dat spelers geen wedstrijden spelen en hun marktwaarde niet kunnen bestendigen of vergroten. Tot slot zijn spelers minder fit door minder trainingsuren en een gebrek aan wedstrijdritme.

200 tot 300 miljoen verdampt

Als de resterende wedstrijden in Europa toch nog worden uitgespeeld, daalt de waarde van de spelers uit de eredivisie met gemiddeld een half miljoen euro, aldus KPMG. Worden alle Europese competities stilgelegd, dan bedraagt de waardedaling van deze voetballers acht ton. Bij de eredivisieclubs tezamen zou tussen de €190 mln en €290 mln aan marktwaarde van hun spelers verdampen. Ook sponsorcontracten staan ook onder druk, waardoor clubs inkomsten mislopen.

Begroting

De achttien Nederlandse eredivisieclubs hielden de afgelopen vijf jaar samen gemiddeld €120 mln over aan transfers. In het seizoen 2019/2020 kwamen de transferbaten uit op €250 mln, vooral dankzij de verkoop van Frenkie de Jong (€75 mln) en Matthijs de Ligt (€85 mln) door Ajax aan respectievelijk FC Barcelona en Juventus. In hun begrotingen houden clubs rekening met transferinkomsten. Gaan die tegenvallen, dan kunnen er clubs in financiële problemen komen. Van alle eredivisieclubs hebben FC Emmen en ADO Den Haag volgens KPMG relatief het meest te lijden van de waardedaling. Als de Europese competities worden stilgelegd, worden de selecties van deze clubs respectievelijk €7 mln en €5 mln minder waard. Als de wedstrijden achter gesloten deuren plaatsvinden, komt de daling uit op €6 en €4 mln.

Emotie regeert

Of de waardedaling ook voor topspelers geldt, is de vraag. Hun marktwaarde is nu lager dan drie maanden geleden, maar clubs als Ajax en PSV laten hun grootste talenten niet voor dat lagere bedrag vertrekken. Tenzij het water die clubs aan de lippen staat, maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit.

Download hier de KPMG Football Benchmark.