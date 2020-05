BDO doet boekenonderzoek rond fraude bij Brabants participatiebedrijf

BDO doet forensisch onderzoek naar de administratie van het participatiebedrijf KempenPlus. Daar verdween in zes jaar tijd door fraude zo’n € 4,5 miljoen die ook door controlerend accountant EY niet is opgemerkt.

De experts van BDO moeten aan het licht zien te krijgen wat er precies mis is gegaan. Ze kijken naar de periode vanaf 1 januari 2014, toen de verduistering vermoedelijk is begonnen. Drie weken terug werden vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar de miljoenenfraude bij KempenPlus, het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant. KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Het bedrijf helpt inwoners van Eersel, Bladel, Hapert en Reusel-De Mierden om terug aan het werk te gaan. De directie kreeg het vermoeden dat er geld verduisterd werd en deed aangifte bij de politie. Aanleiding was een melding van de Rabobank in september dat er verdachte overschrijvingen waren gesignaleerd.

Afpersing

De politie gaat ervan uit dat een financieel medewerker van KempenPlus jarenlang is afgeperst en is gedwongen om de miljoenen te verduisteren. Van de vier aangehouden verdachten zit alleen de vermeende afperser en hoofdverdachte nog vast.

EY trok niet aan de bel

Het Eindhovens Dagblad vraagt zich af waarom de fraude niet eerder is ontdekt. Controlerend accountant EY heeft nooit aan de bel getrokken. Bij KempenPlus-voorganger WVK-groep was in 2016 al eens de bedrijfsrecherche langsgeweest vanwege een diefstal. ‘De vaste accountant heeft geen signaal gegeven van onregelmatigheden. Waarom dat niet is gebeurd, is nog onduidelijk. Dat wordt nader onderzocht’, aldus KempenPlus. EY wil niet reageren op de inschakeling van een andere accountant. BDO heeft naar verwachting een paar maanden nodig voor een analyse van alle data.

Bron: Eindhovens Dagblad