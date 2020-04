Vier aanhoudingen rond Brabantse miljoenenfraude

De politie heeft maandagmorgen twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar miljoenenfraude bij het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant. Afgelopen week werden al twee aanhoudingen verricht; een van de verdachten is inmiddels weer vrij.

Donderdagochtend belde de politie aan bij twee verdachten in Bladel en Valkenswaard. Beide mannen werken bij het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant. Dat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Het bedrijf helpt inwoners van Eersel, Bladel, Hapert en Reusel-De Mierden om terug aan het werk te gaan. De directie kreeg het vermoeden dat er geld verduisterd werd en deed aangifte bij de politie. Die startte een grootscheeps onderzoek waaruit bleek er vermoedelijk voor miljoenen euro’s aan geld achterover gedrukt is. De twee verdachten die donderdag zijn aangehouden, werden verdacht dat zij het geld via frauduleuze handelingen hebben verduisterd.

Verhoor zorgde voor stroomversnelling

De man uit Valkenswaard is vrijdag weer op vrije voeten gesteld: de verdenking tegen hem was te zwak. De andere man heeft het weekend in de cel doorgebracht en is verhoord. Dat bracht het onderzoek in een stroomversnelling, aldus de politie. Die stond maandag om 8.30 uur voor de deur van een derde verdachte in Weert. Deze 52-jarige man wordt gezien als hoofdverdachte en degene die het meest van het verduisterde geld heeft geprofiteerd. ‘Hij wordt ervan verdacht dat hij de eerder aangehouden verdachte uit Bladel langere tijd heeft afgeperst en zo gedwongen heeft om geld te verduisteren. Dat geld moest vervolgens worden afgestaan. Hij wordt verdacht van heling, afpersing en witwassen’, aldus de politie. De hoofdverdachte deed geen moeite om de eventuele fraude te verbergen en leidde een luxe leven dat niet strookt met zijn inkomsten uit legale activiteiten. In Bladel is maandag ook een 53-jarige ex van de hoofdverdachte aangehouden. Ook zij wordt ervan verdacht geprofiteerd te hebben van het verduisterde geld. Zij wordt verdacht van heling en witwassen. Bij de twee verdachten zijn diverse luxe goederen, waaronder auto’s, een caravan en quads in beslag genomen, net als onroerend goed.

Volgens het Eindhovens Dagblad was de fraude bij het participatiebedrijf al maanden geleden ontdekt, nadat de Bank Nederlandse Gemeenten in september aan de bel trok. Op verzoek van de officier van justitie is de fraudezaak maandenlang stilgehouden, zodat de politie onderzoek kon doen.