De Belastingdienst heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan etnisch profileren bij de controle van IB-aangiften, schrijft Trouw. Mensen met een dubbel paspoort werden extra gecontroleerd, zo heeft de fiscus toegegeven.

Tussen 2012 en 2015 kregen belastingbetalers een extra controle, mede op basis van het hebben van een dubbele nationaliteit. Dat heeft volgens de Belastingdienst ruim 11.000 extra controles opgeleverd. Aangiftes werden daarvoor geselecteerd op basis van vijf criteria; een dubbel paspoort was er daar een van. De andere vier voorwaarden zijn niet bekend. Voldeed een aangever daaraan, maar had hij of zij geen tweede nationaliteit, dan vond er geen extra controle plaats.

Onderzoek AP

Eerder werd al bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek doet naar het bezit en gebruik van gegevens over de tweede nationaliteit van mensen door de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. Vorig jaar bleek dat de fiscus bij duizenden ouders ten onrechte de kinderopvangtoeslag had teruggevorderd. Een aantal van hen heeft een tweede nationaliteit. Waarom het tweede paspoort een signaal was om extra te controleren, wil de Belastingdienst niet zeggen. Selectieregels zouden worden opgesteld aan de hand van kennis en expertise van ambtenaren en ‘ervaringen uit voorgaande jaren’. Bij het ministerie van Financiën zijn nog geen aanwijzingen bekend dat tweede nationaliteit een rol speelde in de systemen van de Belastingdienst.

Kamerbrief op komst

Een tweede nationaliteit wordt met ingang van 2015 niet meer bijgehouden in Basis Registratie Personen (BRP). Vorig jaar bleek dat de afdeling Toeslagen die gegevens had bewaard om ook daarna te kunnen gebruiken. Deze week stuurt Financiën een brief aan de Tweede Kamer die duidelijkheid moet geven over het al dan niet etnisch profileren door de Belastingdienst.

