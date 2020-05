Om ervoor te zorgen dat accountants ondernemers maximaal kunnen faciliteren bij financieringsvraagstukken start MKB-kredietcoach op 4 juni met de online leergang Financieringsdeskundige.

De coronacrisis zorgt ervoor dat veel ondernemers geconfronteerd worden met een liquiditeitstekort. Financiers verwachten in de zomer en het najaar van 2020 een flinke toename van het aantal financieringsaanvragen om dit liquiditeitstekort op te vangen. Daarnaast worden ook de nodige financieringsaanvragen verwacht van ondernemers die kansen zien en zich uit deze crisis zullen investeren. En de reguliere financieringsaanvragen lopen, zij het op een wat lager pitje, ook gewoon door.

Financieringsmonitor

Volgens de Financieringsmonitor 2020 van het CBS klopt een op de twee ondernemers bij zijn accountant aan om hem te ondersteunen bij een financieringsaanvraag. Financiers zien ook graag dat accountants een dominante rol spelen in het financieringsproces, maar constateren ook dat er vaak nog sprake is van een tekort aan kennis. Hierdoor duurt een aanvraagproces langer dan nodig. Terwijl ondernemers tijdens het financieringsproces juist behoefte hebben aan snelheid en duidelijkheid.

Start online leergang Financieringsdeskundige

Om ervoor te zorgen dat accountants ondernemers maximaal kunnen faciliteren bij financieringsvraagstukken start MKB-kredietcoach op 4 juni met de online leergang Financieringsdeskundige. Tijdens deze leergang staan de docenten ook uitgebreid stil bij het overtuigen van de financier, de effecten van de anderhalvemetersamenleving en de manier waarop financiers de in de kern financieel gezonde onderneming duiden. Ook de rol van de accountant om te laten zien dat een onderneming financieel gezond is, komt aan bod.

Het programma is als volgt:

4 juni De juiste onderbouwing van een financieringsaanvraag

9 juni Het kiezen van de juiste financieringsoplossing en partij

16 juni De ondernemer en zijn gedrag en het effect op de financieringsvraag

18 juni De noodzaak van een solide prognose en hoe stel je die op

23 juni Kijken door de ogen van de kredietbeoordelaar en hoe overtuig je deze

30 juni De vaktechnische borging van de begeleiding bij een financieringsaanvraag

Alle sessies vinden plaats van 15.30 tot 17.30 uur. De online leergang is goed voor 12-PE punten. MKB-kredietcoach vraagt van de deelnemers een vergoeding van € 595,00 (ex BTW).

Na afloop heeft de deelnemer de kennis en vaardigheid om een financieringsaanvraag op te stellen die voldoet aan de eisen van de kredietbeoordelaar. De deelnemer weet tevens hoe hij de juiste financier moet kiezen.

Toegang intermediairdesks en korting voor ondernemers

Accountants die de leergang Financieringsdeskundige hebben gevolgd kunnen ook aspirant MKB-kredietcoach worden. Hiermee krijgen ze direct toegang krijgen tot de intermediairdesks van een groot aantal financiers, waaronder de grootbanken. Dit geeft de mogelijkheid om te overleggen over een financieringsvraagstuk en de ondernemer heeft tot 14 dagen sneller duidelijkheid over het honoreren van zijn aanvraag. Daarnaast geven veel financiers korting aan de ondernemer die via een (aspirant) MKB-kredietcoach zijn aanvraag indient.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over deze praktijkgerichte leergang en aanmelden kan via deze link: https://wordmkbkredietcoach.nl/opleidingen/financieringsdeskundige/