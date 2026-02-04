Mkb’ers krijgen financiering vaker toegekend

In 2025 had een kleiner deel van het midden- en kleinbedrijf (mkb) behoefte aan nieuwe externe financiering dan enkele jaren geleden. Ondernemers die wel financiering zochten, wisten deze echter vaker daadwerkelijk binnen te halen.

Vrouwelijke ondernemers lopen nog steeds achter op mannelijke collega’s als het gaat om het verkrijgen van financiering, vooral omdat zij minder vaak een aanvraag indienen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de onderzochte bedrijven gaf 15 procent aan behoefte te hebben aan nieuwe externe financiering, zoals een banklening. Van de ondernemingen die vervolgens stappen ondernamen, slaagde 55 procent erin om in 2025 financiering aan te trekken. In 2019 lag de financieringsbehoefte hoger, maar wist een kleiner aandeel van de bedrijven de zoektocht succesvol af te ronden: toen ging het om 51 procent.

Grotere kans op toekenning van leningen

Het traject richting financiering bestaat uit meerdere fases. Eerst ontstaat de behoefte aan financiering, wat in 2025 bij 15 procent van de bedrijven het geval was, tegenover 20 procent in 2019. Daarna oriënteren ondernemers zich op de mogelijkheden; de meeste zijn al bekend met het aanbod of winnen hierover informatie in. Vervolgens besluit een deel van de bedrijven een daadwerkelijke aanvraag in te dienen. In de laatste fase beoordeelt de geldverstrekker de aanvraag en wordt de lening geheel of gedeeltelijk toegekend.

Van alle bedrijven die een financieringsaanvraag indienen, is uiteindelijk 93 procent succesvol. Zij ontvangen het aangevraagde bedrag volledig of deels. Dat percentage ligt aanzienlijk hoger dan in 2019, toen 84 procent van de aanvragen werd (gedeeltelijk) goedgekeurd.

Vrouwelijke ondernemers dienen minder vaak aanvragen in

In aanvullend onderzoek is gekeken naar het financieringsproces van vrouwelijke ondernemers in de periode 2022–2024, in vergelijking met mannelijke ondernemers. Hierbij zijn alleen bedrijven meegenomen waarvan het geslacht van de ondernemer bekend was. Uit de cijfers blijkt dat vrouwelijke ondernemers minder vaak het volledige financieringstraject met succes doorlopen: 35 procent tegenover 47 procent bij mannen.

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat vrouwen minder vaak een financieringsaanvraag indienen. In 47 procent van de gevallen zetten vrouwelijke ondernemers deze stap, terwijl mannelijke ondernemers dat in 59 procent van de gevallen doen.

Financieringsmonitor 2025