Corona | Crisis leidt tot uitstel én tot vervroeging grote uitgaven

Een kleine 30% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de financiële situatie als gevolg van de coronacrisis. De reactie op de crisis verschilt: zo’n vier op de tien stelt grote uitgaven uit, terwijl 20% zegt juist eerder een grote aanschaf te gaan doen.

Online geldverstrekker Freo (Rabobank) liet onderzoek doen onder 532 consumenten. Van hen denkt bijna driekwart extra goed na over de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe auto, een verbouwing of andere grote uitgaven in 2020. Van deze groep geeft meer dan de helft aan hun plannen uit te stellen of te annuleren. Daarnaast zegt 20% deze ideeën nu juist eerder uit te gaan voeren dan gepland. Volgens Freo-directeur Ron van Vliet is een pas op de plaats maken niet meer dan logisch. Hij ziet ook een groep van 16% die zijn lening versneld probeert af te lossen nu de vakantie niet doorgaat of nu er minder geld wordt uitgegeven. Dat vindt hij slim, ‘zeker als je niet zeker weet hoe de toekomst eruitziet’. ‘Die toekomst is toch wat onzeker nu en daar houden we rekening mee. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat bijna een kwart van de respondenten bang is zijn of haar baan te verliezen.’

Vrouwen schatten crisis langer in

Zo’n 40% zegt grote uitgaven vanwege de coronacrisis te hebben uitgesteld en 10% heeft de investering zelfs afgeblazen. Bij de groep die een auto wilde kopen, heeft 16% dat op de lange baan geschoven. Wel denkt 90% van de ondervraagden op de korte termijn aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De crisis gaat volgens 80% zes maanden of langer duren; vrouwen zien het wat somberder in: 48% van hen denkt dat het langer dan een jaar zal duren. Bij mannen is dat percentage 30%.