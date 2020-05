Deloitte geeft verklaring met beperking af bij gemeente Utrecht

Deloitte heeft bij de jaarrekening 2019 van de gemeente Utrecht een verklaring met beperking afgegeven vanwege een post van bijna 145 miljoen euro die betrekking heeft op Vinexlocatie Leidsche Rijn. Dat meldt regionale omroep RTV Utrecht.

Winstneming Leidsche Rijn

Over de post van 144.700.000 euro op de balans schrijft Deloitte: “De gemeente heeft onvoldoende controle informatie ter onderbouwing van de schattingen in de gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn opgeleverd”. Volgens de gemeente Utrecht kan de accountant niet vaststellen of de hoogte van de winstneming met betrekking tot grondverkoop door de gemeente in Leidsche Rijn juist is. Daarbij gaat het om een periode van ongeveer twintig jaar.

Onderbouwing te globaal

De Utrechtse wethouder van financiën Anke Klein zegt dat de plannen voor Leidsche Rijn nog niet genoeg concreet zijn om een goede schatting te kunnen maken. In een brief aan de gemeenteraad schrijft ze: “Dit is niet fout, maar zorgt ervoor dat, op dit moment, de accountant de nog te realiseren kosten en opbrengsten onvoldoende objectief kan toetsen (…). Feitelijk is de onderbouwing nog te globaal, wat de accountant weerhoudt om een uitspraak te doen of de schattingen wel of niet reëel zijn”.

Bron: RTV Utrecht