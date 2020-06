Anonieme overleggroep dwarsboomt eerlijk Europees belastingbeleid

Een overleggroep van EU-lidstaten die stappen moet zetten in het eerlijker maken van belastingheffing, boekt weinig voortgang omdat leden vaak dwarsliggen. Dat stelt onderzoeker Martijn Nouwen van de Universiteit van Amsterdam. Dwarsliggen is makkelijk omdat de groep anoniem moet blijven.

Nouwen promoveerde afgelopen week op een onderzoek naar de gang van zaken bij de Brusselse overleggroep, die achter de schermen tot eerlijker belastingregels moet komen. De leden zijn anoniem en afspraken zijn vertrouwelijk. Zo vertrouwelijk dat Nouwen via de rechter inzage in 2.500 documenten moest afdwingen. Daaruit blijkt dat lidstaten in de zogeheten Gedragscodegroep maatregelen blokkeren die een einde maken aan hun eigen begunstigende belastingbeleid waarmee ze multinationals willen aantrekken.

Duitsland en Frankrijk weigerachtig

De groep bestaat uit topambtenaren van de ministeries van financiën en heeft als doel te onderzoeken hoe zij de schadelijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten kunnen verkleinen. Zo zouden bedrijven minder een slaatje kunnen slaan uit de verschillen tussen de regels in de EU-lidstaten. Alleen wordt er nogal druk geprotesteerd als de strengere afspraken toevallig in het nationale vaarwater zitten. Duitsland en Frankrijk zouden bijvoorbeeld herhaaldelijk hebben geweigerd om speciale belastingafspraken met multinationals openbaar te maken. Kleinere landen, die onder vuur lagen vanwege dubieuze fiscale faciliteiten, willen juist wel meewerken.

Nederland wil openheid

Desondanks zijn Luxemburg en Gibraltar wel weggekomen met het negeren van eerdere afspraken over het niet meer toepassen van rulings die bepaalde bedrijven bevoordeelden. Ze zijn er binnen de groep niet op aangesproken. Nederland zit de geheimzinnigheid rond de overleggroep niet lekker: ons land zou graag zien dat de notulen na elke vergadering openbaar worden gemaakt. Maar dat voorstel wordt keer op keer weggestemd.

De groep heeft overigens wel degelijk toegevoegde waarde ten opzichte van een kibbelend theekransje, stelt Nouwen: “De groep heeft in haar twintigjarig bestaan meer dan zeshonderd voorgestelde belastingwetten bekeken en daar een aanzienlijk deel van weggestemd, omdat ze te veel op het vestigingsklimaat waren gericht.” Wel gaat het dan vaak om landspecifieke regels.

