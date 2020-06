RADAR CRM: Veel functionaliteiten en toch gebruiksvriendelijk

Weet jij van al je klanten wanneer ze jarig zijn? Heb jij alle acties voor de klant in je tijdlijn? Heb jij overzicht over alle voor jou relevante data? Met de CRM-applicatie van RADAR software is het antwoord op al deze vragen volmondig JA.

RADAR biedt een Customer Relationship Managementapplicatie voor de accountancybranche. ‘De accountancy is ons specialisme. Hierdoor weten wij wat er speelt en wat belangrijk is’, vertelt Brigitte Buntinx, één van de oprichters van het bedrijf. ‘Doordat de herkenning groot is, ervaren onze klanten RADAR als maat-werk.’

CRM – of wat beter op RADAR van toepassing is: practice management – is volgens Buntinx zoveel meer dan relatiebeheer. ‘Je kunt op een eenvoudige manier het hele interne proces volgen. Van het triggeren en het binnenhalen van een klant, de klant managen en weten wat voor een klant het is, tot aan opdrachten aanmaken, correspondentie volgen, budget bewaken en het factureren.’

De kracht van RADAR CRM zit hem in verschillende zaken, aldus Buntinx. ‘De applicatie heeft veel functionaliteiten en is toch gebruiksvriendelijk. Daarnaast is het geïntegreerde DMS (document management systeem) volledig online beschikbaar vanuit RADAR Web CRM. Hierdoor zijn de documenten online te vinden en dus ook te openen op iPads en smartphones.’

Korte implementatietijd

Wat RADAR ook uniek maakt, is de korte implementatietijd van de applicatie en de kennis en kunde van de productspecialisten op de servicedesk. ‘Het proces bij RADAR is heel duidelijk’, legt Buntinx uit. ‘Nadat de klant heeft getekend, nemen de medewerkers van de servicedesk het contact over. Dit is een goed georganiseerde afdeling, zij weten wat er speelt bij de klant en kunnen hier makkelijk op inspringen. Klanten hebben over een onderwerp vaak persoonlijk contact met een van de specialisten, maar de collega’s kunnen het eenvoudig overnemen.’

Accountants die de CRM-applicatie willen implementeren op hun kantoor, krijgen eerst een demo op locatie of online. Nadat alle mogelijkheden zijn besproken, wordt er een overeenkomst toegestuurd. Vanaf dat moment neemt de servicedesk het over. Zij regelen de afspraak met de consultant, zorgen dat de technische zaken goed verlopen en blijven de klant volgen. Buntinx: ’Het implementatietraject hangt af van een aantal factoren. Een kantoor met vijftien à twintig medewerkers dat begint met CRM/urenregistratie/facturatie en budgetbewaking is gemiddeld drie dagen bezig met de implementatie. Tijdens deze implementatie is er ook tijd om de medewerkers te trainen. De drie dagen worden in overleg met de klant ingedeeld in hele dagen of deels telefonische ondersteuning bij het inrichten.‘

Uitwisseling van gegevens via api’s

Niet onbelangrijk te melden, is dat RADAR CRM met de meeste, vooral onlinepakketten binnen de accountancybranche, via api-koppelingen gegevens uitwisselt. ‘Zo hebben accountants één adressenbestand met alle contacten in RADAR CRM. De contactgegevens in de gekoppelde pakketten worden automatisch bijgewerkt. Denk hierbij aan financiële, fiscale, debiteurenbeheer, KvK-integratie et cetera’, somt Buntinx op. ‘Naast de NAW-gegevens worden ook financiële boekingen uitgewisseld. Regelmatig wordt het aantal partners uitgebreid, maar ook het soort gegevens dat kan worden gesynchroniseerd.’

Volgens Buntinx is een CRM-applicatie niet alleen een tool, maar het is ook een bedrijfsstrategie. ‘Onze eigen werkprocessen, organisatie en gedrag zijn volledig afgestemd op deze strategie. Wij maken CRM, maar werken zelf ook volgens dit principe: Wij kennen onze klanten!’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift.

