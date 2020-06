‘Boekhouder Moszkowicz kreeg 17,50 per aangifte’

Het Openbaar Ministerie eist zes maanden gevangenisstraf tegen voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) voor belastingfraude. Justitie verdenkt Moszkowicz ervan dat hij van 2010 tot 2014 valse aangiftes omzetbelasting heeft ingediend. De boekhouder treft geen blaam, aldus het OM.

Chaos in administratie

Toen de fiscus de belastingaangifte van Robert Moszkowicz over de jaren 2010-2013 controleerde, stuitte het op vreemde aangiftes omzetbelasting. Het leidde in november 2016 tot aanhoudingen van de voormalige advocaat en doorzoekingen door de Fiod. Door een ondeugdelijke administratie zou de fiscus 100.000 euro zijn misgelopen, stelde het OM woensdag in de zaak tegen Moszkowicz. Uit het dossier blijkt volgens de officier van justitie dat Moszkowicz al jaren geen jaarrekeningen meer indiende en dat zijn aangiftes omzetbelasting waren gebaseerd op schattingen, die hij telefonisch doorgaf aan zijn voormalige boekhouder.

Boekhouder gaat vrijuit

Dat de accountant van de voormalig juridisch adviseur desondanks vrijuit gaat komt omdat hij volgens het OM met de rug tegen de muur stond. Hij werd volgens justitie door Moszkowicz onder druk gezet om de aangiftes omzetbelasting voor een luttel bedrag van 17,50 euro per stuk in te dienen. De officier van justitie neemt het Moszkowicz kwalijk dat hij anderen voor het vuile werk heeft laten opdraaien. Zo verklaarde hij tijdens verhoren dat niet hij maar zijn partner verantwoordelijk was voor de belastingaangifte. Zijn eenmanszaak stond vanwege een vorig faillissement op haar naam. ‘Moszkowicz heeft haar als willoos werktuig de valse aangifte laten plegen,’ stelde de officier van justitie.

Way of life

De officier ziet niets in een voorwaardelijke straf of taakstraf voor Moszkowicz, omdat het volgens de officier gaat om een ‘way of life’: ‘Het OM ziet geen verbetering en verwacht deze ook niet’. Robert Moszkowicz raakte al diverse malen in opspraak en werd in 2006 van het tableau geschrapt wegens onbehoorlijke praktijkvoering, waardoor hij de titel advocaat niet meer mocht voeren. Hij ging daarna verder als juridisch adviseur.