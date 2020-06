Hof stelt Belastingdienst in het gelijk in Edelweisszaak

De Belastingdienst heeft een onbeperkte navorderingsbevoegdheid voor de heffing van erfbelasting en mag dus ook de zogeheten Edelweissroute dwarsbomen, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitgesproken. De Edelweissroute is erop gericht erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar de Belastingdienst te informeren. Het hof oordeelt dat de in artikel 66 SW opgenomen onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet in strijd met het (Europese) recht is.

Inkeerregeling

In 2000 is de vader van de belastingplichtige waar de zaak bij het hof om draait overleden. Tot de nalatenschap behoren buitenlandse banktegoeden die niet in de aangifte voor het recht van successie zijn opgenomen. De belastingplichtige heeft in 2014 met een beroep op de inkeerregeling de Belastingdienst geïnformeerd over deze tegoeden. Daarop werd in 2016 een navorderingsaanslag opgelegd.

De rechtbank

De belastingplichtige is bij de rechtbank Gelderland een procedure tegen de Belastingdienst begonnen. De rechtbank heeft in haar uitspraak van 30 januari 2018 de fiscus in het gelijk gesteld. De Belastingdienst mocht de navorderingsaanslag recht van successie – 16 jaar na het overlijden – opleggen.

Het hof

De belastingplichtige legde zich bij die uitspraak niet neer en ging in hoger beroep. Tevergeefs, want het hof bevestigt nu de uitspraak van de rechtbank Gelderland en stelt dus ook de Belastingdienst in het gelijk. Artikel 16 van de AWR bepaalt dat de navorderingsbevoegdheid na 12 jaar vervalt. Artikel 66 van de SW bepaalt per 1 januari 2012 dat voor de heffing van erfbelasting – in afwijking van artikel 16 van de AWR – de navorderingsbevoegdheid niet vervalt.

Uit de wetsgeschiedenis heeft het hof afgeleid dat de onbeperkte navorderingsbevoegdheid is ingevoerd om de Edelweissroute onmogelijk te maken. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken. Pas na het verstrijken van de navorderingstermijn van 12 jaar wordt de Belastingdienst geïnformeerd over dit zwarte vermogen.

Het hof oordeelt dat de onbeperkte navorderingsbevoegdheid niet in strijd is met het legaliteitsbeginsel. In het Unierecht bestaat een algemeen rechtsbeginsel waaruit volgt dat justitiabelen zich niet door middel van misbruik en fraude kunnen beroepen op het Unierecht en daarvan is hier volgens het hof sprake. Verder is de navorderingsaanslag niet in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM opgelegd. Evenmin is artikel 63 VWEU geschonden; de vrijverkeersbepalingen zijn immers geen vrijbrief voor misbruik en fraude.

Uitspraken:

Bron: rechtspraak.nl/AV