Personalia | Yvonne Vlasman benoemd tot partner bij Grant Thornton

Grant Thornton Nederland heeft met ingang van 1 juli 2020 Yvonne Vlasman benoemd tot partner Valuation, Investigation & Dispute Services.

Over Yvonne Vlasman

Sinds 1 maart van dit jaar is Yvonne Vlasman werkzaam bij Grant Thornton in de Valuation, Investigation & Dispute Services praktijk. Na haar ervaring bij KPMG in de Assurance praktijk, binnen Human Resources en als partner Forensic, werd ze bij EY benoemd tot partner Fraud Investigation & Dispute Services. Aansluitend maakte ze bij EY de overstap naar partner van de Professional Practice Group. Vorig jaar is Yvonne betrokken geweest bij de NBA, als programmamanager fraude. Bij Grant Thornton heeft ze haar passie voor fraude-onderzoeken en ethiek hervonden binnen de Valuation, Investigation & Dispute Services praktijk, met nu haar benoeming tot partner als resultaat. De ervaring van Yvonne ligt op het gebied van Investigations, Litigation Support, Integriteit advies en Forensic Audit Support. Daarnaast is ze trainer en coach.

Yvonne over haar nieuwe rol: “De maatschappelijke verontwaardiging over bedrijven die betrokken zijn bij fraude of die op andere wijze de wet overtreden, is groter dan ooit. Juist in deze tijden is er behoefte aan zorgvuldig, gedegen en onafhankelijk onderzoek om alle relevante feiten boven water te krijgen als het mis is gegaan. En daarnaast willen we het belang van ethisch ondernemen benadrukken, om problemen in de toekomst te voorkomen. Zo worden organisaties future fit.“

Grant Thornton meldt zeer verheugd te zijn met de nieuwe benoeming, ‘die bijdraagt aan het realiseren van de strategie en optimaliseren van de marktpositie van deze specialistische dienstverlening van Grant Thornton’.