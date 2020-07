Europese verordening P2B van kracht: meer zekerheid bij digitaal zakendoen

Zondag is de Europese platform-to-business-verordening (P2B) in werking getreden. Dat geeft ondernemers meer zekerheid in het zakendoen met digitale platforms zoals reserverings- en vergelijkingswebsites, online marktplaatsen en appstores, belooft het ministerie van Economische Zaken.

De verordening is een jaar geleden gepubliceerd, waarna platforms 12 maanden te tijd hadden om aan de bepalingen te voldoen. Die bepalingen gaan over transparantie over algemene voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en regels omtrent geschillenbeslechting. De verordening is van toepassing op online tussenhandelsdiensten (zoals Booking.com) en op zoekmachines. De regels gelden ook voor partijen als Facebook en Google, die hun hoofdvestiging buiten de EU hebben, maar er wel actief zijn.

Duidelijk over zoekresultaten

Platforms maken het voor MKB’ers makkelijker om een groot publiek bereiken, aldus staatssecretaris Keijzer. ‘Met deze regels zorgen we voor een eerlijkere economie. Een kleinere ondernemer is beter beschermd en kan met vertrouwen online zaken doen.’ Digitale platforms moeten zorgen dat de algemene voorwaarden helder en makkelijk te raadplegen zijn. Daarnaast moeten platforms transparant zijn over de volgorde van de zoekresultaten, het besluit om een ondernemer van een platform te verwijderen en de behandeling van eigen producten ten opzichte van producten van derden die ook op het platform worden aangeboden.

Kosteloze geschillenafhandeling

Om te zorgen voor effectieve geschillenbeslechting, bepaalt de P2B-verordening dat ondernemers bij een geschil kosteloos bij het platform terecht moeten kunnen voor een snelle afhandeling. Daarnaast moeten platforms externe bemiddelaars aanwijzen die ingeschakeld kunnen worden voor bemiddeling. De regels voor geschillenbeslechting geldt niet voor kleinere platforms waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en minder dan € 50 miljoen omzet maken.