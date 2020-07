Agrarische accountant: ‘Minder jaarrekening, meer complex advies’

Donkere wolken pakken zich samen boven agrarisch Nederland. Maar wat betekent dit voor de agrarische accountant? Ziet diens toekomst er net zo somber uit? Rick Hoksbergen laat zijn licht schijnen. Volgende week heeft hij zijn laatste werkdag bij Alfa Accountants.

Boeren zijn boos

De boeren hebben het zwaar. Nieuwe stikstofeisen, lage prijzen, aanhoudende droogte en knellende regelgeving maakt het leven op het platteland er niet eenvoudig op. Woensdag stomen de tractors weer massaal op richting de bestuurscentra van het land. De rest van Nederland is alvast gewaarschuwd: wie niet de weg op moet, kan beter thuisblijven.

Van Alfa naar Lely

Iemand die de agrarische sector van binnen en van buiten kent is Rick Hoksbergen. De afgelopen vijftien jaar werkte hij als relatiemanager bij Alfa Accountants en Adviseurs in Leeuwarden. Ook was hij columnist van vakblad De Boerderij. Nog wel, maar niet lang meer. Volgende week donderdag heeft hij zijn laatste werkdag als adviseur. Hij stapt uit de branche en wordt sales manager bij Lely, de Nederlandse fabrikant van melkmachines, voerrobots en andere handige hulpmiddelen voor de moderne veehouder. ‘Ik ben ooit als melkveehouder begonnen,’ zegt Hoksbergen. ‘Daarna werkte ik bij een veevoerproducent als adviseur en zo rolde ik de accountancy in. Ik heb een mooie tijd gehad, maar na vijftien jaar had ik behoefte om weer met een fysiek product te gaan werken. Ik begin per 1 augustus bij Lely, dat zijn productielocatie in Maassluis heeft.’

Meer advieswerk

In de afgelopen 15 jaar is het vak van agrarische accountant veranderd, stelt Hoksbergen. ‘Kleine investeringen rekent de boer nu zelf door en regelt hij met de bank, zonder tussenkomst van de accountant. Aan de andere kant zie je dat bedrijven steeds groter worden, dat er schaalvergroting plaatsvindt waardoor financieel, fiscaal en juridisch advies belangrijker wordt. Maar met minder agrarische bedrijven zijn er logischerwijs ook minder jaarrekeningen op te stellen en goed te keuren. Het leukste vond ik altijd de bedrijfsopvolgingen en verplaatsingen. Tegenwoordig zie je dat de verkoper op een of andere manier nog betrokken blijft bij het bedrijf. Dat resulteert in nieuwe complexere constructies en dat maakt het werk als accountant interessant. Maar je toegevoegde waarde als strategisch adviseur neemt af door wat er momenteel met de boeren gebeurt: ze staan stil, er is veel onzekerheid over de toekomst en dat maakt dat ze minder bezig zijn met het uitdenken van toekomststrategieën.’

Weinig contact

Kenmerkend voor de agrarisch adviseur, zo heeft Hoksbergen ervaren, is dat je soms intensief met een klant bezig bent. ‘Dan kom je eens in de veertien dagen op het bedrijf. Maar lopen de zaken eenmaal, dan heeft een klant weinig onderhoud nodig. Dan zag ik een ondernemer soms 5 jaar lang niet. In de tussentijd was er een hoop gebeurd op het bedrijf, waar ik niet bij betrokken was. Bij Lely ligt mijn focus op de Lely Centers (dealers), waardoor ik meer betrokken ben bij het reilen en zeilen van agrarische ondernemers.’