Personalia | Q-Concepts benoemt nieuwe partner

Met ingang van 1 juli 2020 Q-Concepts drs. Lennard Pluymen RA tot partner benoemd. Lennard Pluymen is sinds september 2018 in dienst bij Q-Concepts en is in Zuid Nederland mede verantwoordelijk voor het kantoor in Maastricht. Daarnaast is hij binnen Q-Concepts actief betrokken in de vastgoedsector en is hij verantwoordelijk voor het interne learning- & development programma.

Pluymen heeft een achtergrond als accountant van diverse (inter)nationale vastgoed- en vastgoedgerelateerde ondernemingen bij twee big four-kantoren. Hij heeft daarnaast diverse jaren buiten de accountancy gewerkt als group controller van één van de grootste Europese parkeerondernemingen.

Het in 2010 gestarte Q-Concepts is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 65 medewerkers, verspreid over vestigingen in Den Bosch, Rotterdam en Maastricht.

Foto: website Q-Concepts