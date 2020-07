Kabinet stelt € 14 miljoen subsidie beschikbaar voor ontwikkeladviezen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLDOA) gepubliceerd.

Met de NLDOA-regeling wil het kabinet voor mensen de gevolgen van de coronacrisis verzachten door ze te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het is een onderdeel van het crisispakket ‘NL leert door’, waarvoor € 50 miljoen is uitgetrokken. Onderdeel daarvan zijn onder meer ontwikkeladviezen en online scholing. De NLDOA richt zich op ontwikkeladvies. Werkenden, onder wie flexwerkers en zelfstandig ondernemers, en niet werkenden kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn

Aanvragen tot maart

Subsidies kunnen worden aangevraagd door een loopbaanadviseur, diens werkgever of zijn gemachtigde. De loopbaanadviseur moet op www.ontwikkeladviesportaal.nl registreren welke ontwikkeladviestrajecten hij zal geven. Dat kan tot 31 december 2020 17.00 uur of eerder als het subsidieplafond van € 14 miljoen bereikt is. De subsidie bedraagt € 700 per afgerond ontwikkeladviestraject. Subsidieaanvragen kunnen van 1 oktober 2020 tot en met 1 maart 2021 17.00 uur worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB).

Bron: Vindsubsidies.nl