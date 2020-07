Een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft gevolgen voor de BTW-onderwijsvrijstelling. De Hoge Raad heeft op 19 juni beslist dat gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen niet handelen als overheid. Het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen wordt als gevolg van die uitspraak niet langer als overheidshandelen gezien en valt nu binnen het bereik van de BTW. Het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling wordt hierop aangepast, meldt de fiscus.

NB. Boven een vorige versie van dit bericht stond per abuis een verkeerde kop vermeld. ‘Openbaar onderwijs niet langer onder onderwijsvrijstelling BTW’ is aangepast naar ‘Openbaar onderwijs valt onder bereik BTW’.

Geen specifieke overheidsbevoegdheden

Openbare onderwijsinstellingen maken geen gebruik van specifieke overheidsbevoegdheden bij het verzorgen van openbaar onderwijs. Zij verrichten de werkzaamheden onder dezelfde juridische condities als privaatrechtelijke instellingen. Echter, in het beleidsbesluit over de onderwijsvrijstelling is vastgesteld dat openbare onderwijsinstellingen onderwijs verzorgen als overheid.

Gevolg: openbaar onderwijs binnen bereik BTW

Door de uitspraak valt het openbaar onderwijs binnen het bereik van de BTW. Het verzorgen van openbaar onderwijs door onderwijsinstellingen wordt niet langer als overheidshandelen gezien. Zoals gebruikelijk is wordt aan het arrest geen terugwerkende kracht verleend, met uitzondering van de tijdvakken die op 19 juni 2020 nog niet onherroepelijk vaststonden.

Uitspraak Hoge Raad