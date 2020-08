Verlaging vennootschapsbelasting in 2021 niet langer zeker

Het staat niet langer vast dat het hoge tarief van de vennootschapsbelasting in 2021 wordt verlaagd, ook al is dat eerder toegezegd. Dat wordt bevestigd in coalitiekring, melden verschillende media.

Het kabinet buigt zich de komende tijd tijdens het overleg over de Miljoenennota over de vraag of de verlaging van de vennootschapsbelasting volgend jaar van 25% naar 21,7% nog wel in stand moet blijven. Als die verlaging niet doorgaat zou dat namelijk ruimte bieden voor een nieuw pakket stimuleringsmaatregelen. Bovendien zou de voorgenomen verlaging sowieso al minder op gaan leveren dan de 2,4 miljard euro die daar oorspronkelijk voor ingeboekt was.

Uitstel

Het kabinet besloot vorig jaar om de voorgenomen VPB-verlaging voor winsten boven de 200.000 euro uit te stellen, omdat de coalitie vond dat bedrijven de lonen onvoldoende verhoogden. Tijdens de begrotingsonderhandelingen werd vervolgens beslist om de verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting een jaar op te schuiven in ruil voor lastenverlichting voor burgers.

Noodsteun

Ook dat staat nu dus op losse schroeven. Daarbij zou een rol spelen dat de overheid als gevolg van de coronacrisis de afgelopen tijd al miljarden euro’s heeft uitgetrokken om banen te redden en ondernemingen overeind te houden. Dat bedrijven daarna ook nog eens worden getrakteerd op een belastingverlaging wordt niet per se logisch geacht. ‘Daar zal zeker opnieuw naar worden gekeken’, meldt een Kamerlid van een coalitiepartij.

Bron: AD/FD