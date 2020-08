Maaltijdbezorger blundert met cijfers

Just Eat Takeaway, moeder van maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl, heeft twee weken geleden verkeerde cijfers gepubliceerd. Het verlies over 2019 blijkt drie keer hoger dan gerapporteerd.

Geen verlies maar winst

Eind vorig jaar nam het Nederlandse Takeaway de Britse branchegenoot Just Eat over. Op 12 augustus publiceerde de combinatie haar halfjaarcijfers. Om de cijfers vergelijkbaar te maken met het verleden (voor de overname) presenteerde Just Eat Takeaway ook cijfers uit 2018 en 2019, alsof de beide bedrijven toen al samen waren. Daarbij is verkeerd gerekend. In het halfjaarbericht van twee weken geleden stond dat er in het volledige jaar 2018 een verlies van 112 miljoen euro was geboekt. Nu blijkt er sprake te zijn van een winst van 73 miljoen euro.

2019 was slecht jaar

In het eerste halfjaar van 2019 werd aanvankelijk een verlies van 27 miljoen euro gerapporteerd. Dat blijkt nu aanzienlijk groter te zijn, namelijk 41 miljoen euro. Nog foutiever blijken de gerapporteerde cijfers over het volledige jaar 2019. Twaalf dagen geleden werd dat gepresenteerd als een verlies van 96 miljoen euro, maar dat was 302 miljoen, ruim drie keer zo groot dus als aanvankelijk gerapporteerd.

Verkeerde optelsom

Volgens woordvoerder Joris Wilton is de fout het gevolg van verkeerde optelsommen. ‘Om de markt goed te informeren hebben we vergelijkende cijfers willen geven, alsof de twee bedrijven in het verleden al samen waren. Daarbij zijn enkele posten per abuis niet meegenomen.’ Daarbij gaat het onder meer om de afschrijving van immateriële activa, een buitengewone afschrijving van de activiteiten in Australië en het aandeel in de resultaten van de Mexicaanse joint venture. Wilton benadrukt dat de belangrijkste cijfers in het halfjaarbericht – de resultaten over het eerste halfjaar van 2020 – wel goed zijn weergegeven. ‘De fout betreft dus slechts de pro forma optelsom uit het verleden. Maar het is natuurlijk nooit fijn als je een correctie moet doen.’

Controle niet verplicht

Een accountantscontrole is verplicht voor de jaarlijkse financiële verslaggeving. Wat betreft de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is er geen verplichting deze door een accountant te laten controleren of beoordelen. Wel moet een uitgevende instelling in haar halfjaarverslag vermelden dat de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld. Onder het Jaarverslag over 2019 stond de handtekening van Deloitte.

Geen gevolgen op beurs

Beleggers maken zich niet druk om de uitglijder. Na drie kwartier handelen noteerde het aandeel Just Eat Takeaway een winst van 1,3 procent, overeenkomstig met het algehele sentiment in de ochtendhandel.