Banken moeten halfjaarbericht uitvoeriger toelichten

De halfjaarberichten van banken over de eerste helft van 2020 moeten worden voorzien van een uitvoeriger toelichting dan normaal. Daarop wijst de Sector Commissie Banken (SCB) van de NBA in een praktijkhandreiking.

De commissie brengt verslaggevingsstandaard IAS 34 ‘Interim Financial Reporting’ onder de aandacht. Die schrijft voor dat dat banken een uitvoeriger toelichting bij de halfjaarcijfers moeten geven als zich sinds de presentatie van de laatste jaarcijfers significante wijzigingen hebben voorgedaan. En dat is met de uitbraak van het coronavirus het geval: ‘De ernst en omvang van de coronacrisis werd pas zichtbaar medio maart, toen de meeste banken hun jaarcijfers over 2019 al hadden gepubliceerd.’

Verhaal van de leiding moet doorklinken

De berichten die banken hebben gepubliceerd over het eerste kwartaal zijn niet opgesteld conform IAS 34 en niet beoordeeld door de externe accountant. ‘De halfjaarcijfers daarentegen worden meer diepgaand beoordeeld en met name in de toelichtingen zal voldoende het verhaal van de leiding van de bank moeten doorklinken.’

Inzicht in betaalpauzes

In het halfjaarbericht moeten banken uitvoerige specificaties opnemen van hun leningenportefeuille naar type tegenpartij en sectoren, aldus de SCB. Dat geeft inzicht in de impact van de coronacrisis op het risicoprofiel. Daarnaast moet duidelijk worden hoeveel klanten vanwege de crisis een betaalpauze hebben gekregen en welke voorzieningen daarvoor zijn getroffen.

Schokeffect meerekenen

Tot slot moet bij de bepaling van de voorziening voor te verwachten toekomstige kredietverliezen per 30 juni 2020 rekening worden gehouden met het schokeffect van de coronacrisis op de economie. De SCB verwijst naar de verwachtingen die DNB in juni heeft gepubliceerd over de economische vooruitzichten. ‘Daarbij wijst DNB op de inherente significante onzekerheden bij die ramingen.’

Accountant: tijdig dialoog zoeken

De commissie gaat ook in op de rol van de externe accountant. Die is vooral: ‘Tijdig de dialoog zoeken met het bestuur van de bank en de auditcommissie (van de raad van commissarissen). De dialoog moet gaan over de ontwikkelingen bij de bank en de verwachtingen die de bank en de accountant hebben over het halfjaarbericht en dan met name de verwachte impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering en de wijze waarop dit wordt uiteengezet.’

Transparantie moet daarbij de boventoon voeren. ‘De accountant toetst de robuustheid van de procedures en zal zich professioneel kritisch opstellen en meer diepgaand zijn werkzaamheden verrichten als de weergave van de impact op de bank door de accountant als niet toereikend wordt beoordeeld.’ Overigens laat de commissie in het midden hoe ver de werkzaamheden moeten gaan: ‘Bij het beoordelen van de halfjaarcijfers spreekt de accountant voornamelijk met diverse medewerkers van de bank in relevante posities om inlichtingen in te winnen en voert cijferanalyses uit om voldoende en geschikte assurance-informatie te verkrijgen. Maar wat zijn voldoende werkzaamheden bij halfjaarcijfers 2020 in de situatie van een unieke crisis?’

Auditor: ook impact thuiswerken meenemen

De interne auditor heeft onder meer als taak het nagaan van de impact van de crisis op risk- en operationele banksystemen en het testen van procedures voor de bepaling van verwachte kredietverliezen.

‘Belangrijk is dat de uitkomsten van deze werkzaamheden en mogelijke hieruit voortkomende signalen van afwijkende patronen worden bediscussieerd en geanalyseerd. De werkzaamheden van de interne auditor vormen ook noodzakelijke input voor de externe accountant en toezichthouder. Deze werkzaamheden gaan met

betrekking tot COVID-19 overigens verder dan de aan het kredietrisico gerelateerde zaken. Ook

bijvoorbeeld de impact van thuiswerken, liquiditeitmanagement en andere mogelijke COVID-19-

risico’s worden meegenomen.’