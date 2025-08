Visma groeit onder meer dankzij overname GearSoft

De EBITDA van Visma, gecorrigeerd voor uitgaven aan fusies en overnames, bedroeg € 493 miljoen, een stijging van 14% en en goed voor een marge van 31,7%. Het bedrijf hanteert ook de annualized repeatable revenue, die de verwachte inkomsten over de komende 12 maanden uitdrukt. Die ging naar een nieuw nieuw record van € 2,8 miljard. Visma-ceo Merete Hvreven meldt groei in alle markten: “In de eerste helft van 2025 hebben we met trots meer dan 350.000 nieuwe klanten verwelkomd.”

Overnames: onder meer GearSoft

De toename van de verwachte omzet is zo sterk om dat Visma in de eerste helft van het jaar 15 overnames afrondde, waaronder Finmatics in Oostenrijk, Accountable in België en Kanta en Evoliz in Frankrijk. In Nederland werden Esculine en Your Next Concepts overgenomen, wat al eerder bekend werd gemaakt. “Dat versterkte onze positie als aanbieder in de publieke sector.”

Maar blijkens het halfjaarverslag is inmiddels ook GearSoft, aanbieder van analyse- en salarissoftware, aan de Visma-stal toegevoegd. De overname is per 1 april gedaan. Gearsoft is met 2 fte een bescheiden organisatie; de software zal een toevoeging worden aan de suite van Nmbrs. “Momenteel wordt er nog aan het product gewerkt, tot die tijd zullen ze onder de radar opereren”, aldus een woordvoerder.

In Latijns-Amerika heeft de groep zijn portfolio uitgebreid met oplossingen voor expense management (Rindegastos) en payroll- en HR-tech (Talana). Aan het einde van Q2 heeft Visma ook officieel zijn intrede gedaan in Brazilië door de overname van cloud ERP-leverancier Conta Azul.

Visma biedt op de Nederlandse markt onder meer oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Nederland bestaat uit meer dan 50 bedrijven die zich richten op bedrijfskritische cloudsoftware.