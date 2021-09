VEB wil meer weten over voorziening Philips voor terughalen apparatuur

Philips heeft een voorziening getroffen van ruim een half miljard uit om miljoenen beademingsapparaten terug te halen. Beleggersvereniging VEB wil daar meer over weten omdat de beurswaarde met een veelvoud is ingezakt. Ook over de betrokkenheid van EY bij de beslissing worden vragen gesteld.

‘Philips zadelt beleggers de laatste zes maanden met de ene na de andere kater op’, aldus de VEB. ‘Eind april liet het concern weten dat het een kwart miljard euro opzij moet zetten om 3,5 miljoen apparaten tegen slaapapneu te vervangen of repareren. Dat bedrag bleek te laag. Bij de recente halfjaarcijfers werd de voorziening verdubbeld. Voor eventuele schadevergoedingen werd nog geen geld opzijgezet.’ Daarnaast speelt een probleem met 22.000 beademingsapparaten voor ziekenhuizen, waardoor nogmaals een terugkoopactie moest worden gestart. ‘Sinds de eerste voorziening eind april verloor het bedrijf ruim € 10 miljard aan beurswaarde. Het is een veelvoud van het bedrag dat Philips – tot nu toe – opzij heeft gelegd om de miljoenen apparaten te vervangen of te repareren om gezondheidsrisico’s weg te nemen.’

Vrees voor verlies klanten

Reden voor de beleggers om het concern om opheldering te vragen in een brief. ‘Beleggers straffen het aandeel af vanwege onzekerheid over de uiteindelijke kostenpost van de hersteloperaties, eventuele schadeclaims van gedupeerden en het risico dat de winstpotentie van de slaaptak structureel is aangetast.’ En dat terwijl de slaaptak juist als veelbelovend wordt gezien, ook omdat Philips en het Amerikaanse ResMed een groot deel van de markt voor apparatuur tegen slaapstoornissen in handen hebben. VEB vraagt zich af of klanten nu niet naar concurrent ResMed overstappen. ‘Philips’ onderwaardering kan niet los gezien worden van incidentele lasten en andere problemen die beleggers om de zoveel jaar voor de kiezen krijgen.’ Daarmee verwijst de belangenclub onder meer naar een terugroepactie van hartschokapparaten in 2017. Philips is ook al eens door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot het betalen van 467 miljoen dollar vanwege het schenden van patenten en betaalde in 2012 een kartelboete van meer dan een half miljard dollar.

Betrokkenheid EY

In de brief vraagt de VEB waarom besloten is tot een substantiële extra voorziening en wil de verzekering dat er niet nog een verhoging volgt. ‘Zoals gebruikelijk bij Philips zijn de halfjaarcijfers niet gecontroleerd door accountant EY. Is EY wel betrokken geweest bij de beoordeling en vaststelling van de voorziening en zo ja, kan Philips verslag doen van de eventuele discussies die hieromtrent hebben plaatsgevonden?’ Verder willen de beleggers meer weten over een nieuwe Amerikaanse terugroepactie rondom beademingsapparaten.