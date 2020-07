VEB: accountant nauwelijks ingeschakeld bij halfjaarcijfers

Er zijn maar weinig beursgenoteerde bedrijven die hun accountant bij de halfjaarcijfers om een beoordelingsverklaring vragen, blijkt uit een inventarisatie van beleggersvereniging VEB. De VEB pleit in een brief aan bedrijven juist voor het uitvoeren van audit reviews bij de halfjaarcijfers vanwege de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. ‘Een beoordelingsverklaring kan in deze tijd een belangrijke aanvulling zijn op de toelichting en cijfers die beleggers van bestuur en commissarissen krijgen toegeworpen. Het geeft beleggers wat meer houvast en een stukje extra comfort bij de cijfers’, vindt de beleggersvereniging.

PwC goed voorbeeld

Kantorenverhuurder NSI en PwC worden door de VEB als goed voorbeeld genoemd. De halfjaarresultaten van de vastgoedinvesteerder waren voorzien van een beoordelingsverklaring van accountant PwC, waarin het accountantskantoor meldt dat de coronapandemie heeft geleid tot een materiële onzekerheid rond het waarderen van de vastgoedportefeuille van NSI. Die beoordelingsverklaring bij NSI was overigens niet ingegeven door de coronapandemie en de daardoor toegenomen onzekerheid over de waardering van het vastgoed, meldt de VEB. Ook vorig jaar maakte deze al onderdeel uit van het perscommuniqué, toen nog zonder de disclaimer over de waardering.

Inventarisatie: nauwelijks navolging

Uit een inventarisatie van de VEB onder 78 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen blijkt het voorbeeld van NSI vooralsnog weinig navolging te krijgen. Van deze bedrijven hebben behalve NSI vier andere bedrijven inmiddels aangegeven dat ook zij van hun accountant halverwege het jaar een beoordelingsverklaring zullen vragen. Onder de AEX-ondernemingen zijn dat verzekeraar ASR en ABN Amro, terwijl ook BAM (Midkap) en Lucas Bols (ASCX) een toets van de accountant op de cijfers hebben toegezegd.

Dertien ondernemingen hebben tijdens hun onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering (ava) aangegeven niets te voelen voor meer bemoeienis van de accountant bij de halfjaarcijfers. Tot deze groep behoren onder andere de hoofdfondsen ASML, Philips en DSM. Maar ook Signify, TomTom, Kendrion en Ordina zien geen heil in een grotere betrokkenheid van de huisaccountant bij de halfjaarcijfers. De overige bedrijven hebben nog niet gereageerd.

Kostenplaatje

De bedrijven verwijzen vaak naar de extra kosten en de (vermeend) beperkte toegevoegde waarde van een tussentijdse beoordeling. Zo liet fijnchemieconcern DSM bijvoorbeeld weten dat er door het jaar heen al “frequente interactie” is met huisaccountant KPMG en een “audit niet alleen aan het einde van het jaar plaatsvindt”. Financieel directeur (cfo) Hans Janssen van Heijmans wees op het kostenplaatje van zo’n audit review. “De toegevoegde waarde van een extra beoordelingsverklaring weegt niet op tegen de inspanningen en extra kosten van die exercitie”, zei hij tijdens de begin april gehouden ava.





Bron: VEB