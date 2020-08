18 maanden cel geëist om grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen

Het Openbaar ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 18 maanden geëist tegen een 49-jarige vrouw uit Den Haag. Het OM verwijt haar dat zij met haar gastouderbureau ouders heeft geronseld en geholpen bij het aanvragen van onjuiste kinderopvangtoeslag. De overheid heeft hierdoor in totaal voor circa een miljoen euro onterecht aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd, meldt justitie. De verdachte vrouw zou met haar zoon voor tonnen in eigen zak hebben gestoken.

FIOD-onderzoek

Het onderzoek startte naar aanleiding van een inspectiebezoek van de GGD. De vrouw runde met haar zoon een gastouderbureau. Het bureau stond op naam van haar zoon, maar de vrouw trok aan de touwtjes, blijkt volgens het OM uit het onderzoek door de FIOD. Het gastouderbureau bemiddelde tussen ouders met kinderen, die opvang zochten en gastouders die de kinderen wilden opvangen. Voor de aanvraag van toeslag bij de Belastingdienst moesten de ouders een contract hebben met een gastouderbureau. De vrouw zou ouders met kinderen volgens het OM doelbewust hebben benaderd en hen hebben gewezen op ‘een makkelijke manier om geld te verdienen’. Ze zou de ouders erop hebben gewezen dat ze recht hadden op kinderopvangtoeslag en ze hielp ouders bij het aanvragen daarvan.

Volgens de officier heeft de vrouw het gastouderbureau gebruikt om ‘bewust, doelmatig en structureel te frauderen’. Ze zou aanzienlijk meer uren kinderopvang hebben opgegeven bij de Belastingdienst dan dat daadwerkelijk aan kinderopvang door de ouders werd afgenomen. Het OM verwijt haar dat ze zo een fictieve stroom van opvang, papieren (en geld) heeft geregeld. Voor de opvang keerde de belastingdienst tienduizenden euro’s aan toeslag uit aan de ouders, het gastouderbureau ontving een deel van die inkomsten. De vrouw zou tonnen naar zichzelf hebben overgemaakt.

‘Anderen meegesleept in de fraude’

Het OM vindt de verwijten ernstig. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de verdachten valse stukken maakten of gebruikten voor het aanvragen of wijzigen van de toeslagen. “Toen de fiscus vragen stelde, hadden ze open kaart kunnen spelen. Dat deden ze niet. Er werden nieuwe valse stukken opgemaakt om de toezichthouder om de tuin te leiden.” De verdachten hebben volgens het OM het stelsel misbruikt voor eigen geldelijk gewin. De vrouw heeft personen die zij kende meegesleept in de fraude. Haar zoon, maar ook mensen in haar omgeving die gebruik wilden maken van kinderopvang heeft zij meegetrokken. 8 aanvragers zijn veroordeeld tot werkstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen door de politierechter.

De officier vindt een gevangenisstraf van 18 maanden daarom ook op de plaats. Tegen de zoon eist de officier een werkstraf van 140 uur. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.

Bron: OM