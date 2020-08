Kritiek op beloning aan top bij noodlijdend RAI

De RAI ontslaat 125 tot 150 werknemers als gevolg van corona. Maar de CEO en operationeel directeur van het complex ontvangen samen 770.000 euro. Op die beloning is zowel intern als extern kritiek.

Door covid-19

Het ontslag van dertig procent van de RAI-werknemers is in volle gang. Het evenementen- en beurscomplex herplaatst zoveel mogelijk medewerkers. ‘De ontslaggolf valt zwaar. Dit is echt het gevolg van Covid-19. Wij hebben vanaf het begin open en intensief gecommuniceerd naar de medewerkers over de eventuele consequenties, maar dit was niet meer te voorkomen’, aldus een woordvoerder in de Telegraaf.

Ontslag raakt ook directie

Ondertussen meldt het jaarverslag over 2019 dat CEO Paul Riemens en operationeel directeur Maurits van der Sluis samen 770.000 euro per jaar ontvangen. Naast deze twee bestuurders functioneren nog zes directeuren, wat RAI letterlijk topzwaar maakt. Volgens de Telegraaf heerst er op de werkvloer irritatie over het feit dat RAI alleen snijdt in het uitvoerend personeel, maar het bestuur in tact laat. Volgens de woordvoerder is dit echter niet waar: ‘De RAI heeft naast het bestuur verschillende businessunits, die worden aangestuurd door een directielid. Deze businessunits krimpen in, enkele worden samengevoegd, en dus vallen ook twee directeuren weg. Procentueel gezien komt het overeen met de ontslagen werknemers.’ De beloning van de top noemt de woordvoerder ‘ marktconform’.

Minderheidsbelang

De gemeente Amsterdam heeft 25 procent van de aandelen in de RAI. Een woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder zegt dat de gemeente als minderheidsaandeelhouder weinig invloed op de salariëring kan uitoefenen.

Bron: de Telegraaf