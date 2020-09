Ondernemers: wetsvoorstel excessief lenen alleen met overgangsperiode

Het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap zou volgens MKB-Nederland alleen moeten gelden voor nieuwe leningen. De ondernemersorganisatie beschrijft een flink aantal zorgen over het voorstel ‘dat een decennialange staande praktijk, vaak met medeweten van de Belastingdienst, nu opeens excessief noemt’ uitgebreid in een brief aan de Tweede Kamer.

Betrouwbare overheid

Net als de Raad van State vindt MKB-Nederland dat belastingplichtigen erop zouden mogen vertrouwen dat de fiscale behandeling van bestaande leningen wordt geëerbiedigd. ‘Wij pleiten er daarom voor het wetsvoorstel alleen te richten op nieuwe gevallen en bestaande gevallen – leningen die in het verleden zijn aangegaan – ongemoeid te laten.’

Bijna 6 miljard

Juist vanwege het ontbreken van die eerbiedigende werking vormt het wetsvoorstel een aanslag op de liquiditeitspositie van ondernemers die kan oplopen tot bijna 6 miljard, stelt de ondernemersorganisatie. ‘Dat de inwerkingtreding een jaar is uitgesteld, doet daar niks aan af. Omdat de meeste ondernemers het geld niet zomaar beschikbaar zullen hebben, zullen zij het op enig moment aan de onderneming moeten onttrekken.’

Recessie

‘Het gaat hier om liquide middelen die ondernemingen nodig hebben om in het slechtste geval de recessie door te komen. In het beste geval zet de maatregel een rem op het herstel en de wederopbouw van onze economie. Het wetsvoorstel sluit dan ook niet aan bij uitlatingen van het kabinet om investerend de crisis uit te komen’, aldus MKB-Nederland.