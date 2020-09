Nederland wil invoering btw e-commerce pas in 2022

De ministers van financiën zijn akkoord met uitstel van inwerkingtreding van het btw e-commercepakket naar 1 juli 2021. Nederland wil echter verder uitstel tot 1 januari 2022.

Invoerdatum al eerder verschoven

De EU staat voor grote uitdagingen rond het innen van de juiste bedragen aan btw en douanerechten op via het internet verhandelde goederen die door e-shoppers worden gekocht. Eind 2017 nam de EU een nieuw pakket van wettelijke EU-bepalingen aan, het btw-pakket voor elektronische handel. De initiële btw-richtlijnen e-commerce gingen uit van een inwerkingtreding per 1 januari 2021. De Ecofin-Raad heeft op voorstel van de Europese Commissie de inwerkingtreding uitgesteld naar 1 juli 2021. Mede als gevolg van de Covid-19-crisis is namelijk gebleken dat voor diverse lidstaten en ondernemers een inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet haalbaar is.

Belastingdienst heeft uitstel nodig

De Belastingdienst kan het btw e-commercepakket echter per 1 januari 2022 uitvoeren. Dit houdt volgens de staatssecretaris verband met de omvang van de wijzigingen en de status van de bestaande ICT-voorzieningen van de Belastingdienst, waardoor nieuwbouw van systemen nodig is. Nederland heeft met Duitsland in de Ecofin-Raad gewezen op het belang om verder uitstel tot 1 januari 2022 in beraad te houden en daartoe door de Europese Commissie begin 2021 de stand van zaken van de implementatie te laten evalueren. Nederland zal in goed overleg met de Europese Commissie en samen met Duitsland zich blijven inzetten voor extra uitstel tot 1 januari 2022. Extra uitstel van de inwerkingtreding vergt een vergelijkbare procedure als dit voorjaar, namelijk een voorstel van de Europese Commissie en een unanieme overeenstemming door de lidstaten.

Lees hier de kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief.

Bron: Ministerie van Financiën

