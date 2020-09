Rob Becx nieuw bestuurslid HLB Van Daal

Rob Becx is per 1 juli 2020 benoemd tot bestuurslid van HLB Van Daal, meldt het accountantskantoor. Jean Bloemers draagt zijn taken als bestuurder over aan Becx, die nu samen met huidig bestuurslid Pascal Kosters het dagelijks bestuur vormt. Rob Becx is een bekend gezicht binnen HLB Van Daal en is sinds 1998 werkzaam op Regiokantoor Tilburg-Waalwijk.

Doelen

“De komende tijd ligt de focus van Pascal en mij, samen met alle collega’s, op het vergroten van de naamsbekendheid en de zichtbaarheid van onze brede dienstverlening. Het is onze missie om als partner van ondernemers in Zuid-Nederland alle kennis, advies en services te bieden die zij nodig hebben om ondernemer te kunnen zijn, nu en in de toekomst”, benoemt Rob Becx de doelen voor de komende periode.

Aftredend bestuurslid Jean Bloemers

Jean Bloemers heeft na acht jaar het bestuur verlaten. “De laatste jaren heeft regiokantoor Veghel-Uden-Gemert een mooie groei en ontwikkeling doorgemaakt. Jean gaat zich weer focussen op het adviseren en ontzorgen van ondernemers en collega’s. Als organisatie zijn wij enorm trots op de ontwikkeling/transformatie die wij als organisatie hebben doorgemaakt, wij zijn Jean ontzettend dankbaar voor zijn hieraan geleverde bijdrage. Welke bij Jean, zoals we hebben kennen altijd gepaard gaat met enorm veel enthousiasme en alles beziend vanuit het cliëntbelang ”, aldus Pascal Kosters.

HLB Van Daal

HLB Van Daal Adviseurs en Accountants heeft ruim 275 medewerkers, die zich richten op gespecialiseerde zakelijke dienstverlening aan familie- en mkb-bedrijven in Zuid-Nederland. HLB Van Daal is een zelfstandig kantoor met vijf vestigingen in Brabant en Limburg, maar is ook onderdeel van het nationale en internationale HLB-netwerk.