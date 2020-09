AccountAbilities en Stighter & Partners sluiten zich aan bij Vallei Accountants

AccountAbilities en Stighter & Partners gaan samen met Vallei Accountants. Zowel AccountAbilities als Stighter & Partners zijn gevestigd in Amsterdam.

Schaalvergroting

De schaalvergroting biedt volgens de betrokken kantoren ‘de slagkracht en wendbaarheid om de snel veranderende markt in het algemeen en accountancy in het bijzonder op een goede manier het hoofd te bieden. Met het inzetten op verdere professionalisering, het vergroten van de capaciteit en de verder uitgebreide expertise is er voor elke vraag een antwoord.’

AccountAbilities en Stighter & Partners

De vennoten van zowel AccountAbilities als Stighter & Partners blijven betrokken bij de nieuwe combinatie. “We sluiten ons graag bij deze jonge ambitieuze organisatie aan. Klanten kunnen hierdoor rekenen op een allround dienstverlening en ook voor medewerkers ontstaan meer kansen”, aldus Paul de Goed van Stighter & Partners en Marc de Wit van AccountAbilities.

Vallei Accountants

Met het toetreden van AccountAbilities en Stighter & Partners krijgt het in 2009 opgerichte Vallei Accountants er een Amsterdamse vestiging bij met ruim 30 collega’s. De werkzaamheden van Vallei Accountants vinden plaats vanuit de vestigingen Amsterdam, Barneveld en Woudenberg met een team van meer dan 100 professionals.

Marfred de Leeuw, eigenaar van Vallei Accountants: “Deze nieuwe vestiging, met haar internationale netwerk, past goed bij onze ambities. Met de samenwerking zijn we in staat om als Vallei Accountants een volgende stap te zetten en daarbij de service en kwaliteit van onze dienstverlening onveranderd hoog te houden.”