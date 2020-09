Van der Vegte over NOW-protocol: “Niet vanuit ivoren toren bedacht”

Bij de totstandkoming van het dinsdagavond door minister Koolmees gepubliceerde accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1 is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met accountants die werkzaam zijn in het MKB, meldt NBA-voorzitter Marco van der Vegte in een reactie.

Maatschappelijke rol om overheid zekerheid te bieden

“Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Wij zien het als onderdeel van onze maatschappelijke rol om de overheid zekerheid te bieden in de rechtmatigheid van deze enorme uitgaven. De NOW-regeling is in eerste instantie snel tot stand gekomen, dat was een maatschappelijke en politieke wens. Het was daarna aan werkgevers om te besluiten wel of niet gebruik van de regeling te maken. Nu is het zaak om te zorgen dat een en ander gecontroleerd gaat worden en die taak ligt bij mede bij de accountantssector.”

Samenwerking

Van der Vegte wijst op de samenwerking in de totstandkoming van het controleprotocol en de standaarden: “We hebben dit niet vanuit een ivoren toren bedacht. Nadrukkelijk is de samenwerking gezocht met accountants die werkzaam zijn in het mkb en de specifieke situaties bij kleinere ondernemers goed kennen. We hebben bovendien samengewerkt met accountants die werkzaam zijn binnen bedrijven en organisaties, om zeker te weten dat zij straks aan de kant van de opdrachtgevers hun werk optimaal kunnen doen. Maar de belangrijkste samenwerking was die met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We hebben dit echt samen gedaan.”

Grote bedragen

In totaal gaat het bij de NOW-1 om 7,8 miljard euro aan voorschotten in ongeveer 140.000 aanvragen. Ongeveer 10% daarvan betreft een subsidie boven de € 125.000 (totaal 4,8 miljard) en vereist dus een accountantsproduct. Van der Vegte: “Bij zulke grote bedragen hebben niet alleen de Minister en de Tweede Kamer, maar ook de hele samenleving er recht op, te weten dat de uitgaven kloppen. Dat fraude of oneigenlijk gebruik gesignaleerd worden. Maar ook: dat bedrijven die deze steun keihard nodig hadden om door deze crisis te komen, snel zekerheid krijgen.”