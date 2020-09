‘Zorgen PwC over continuïteit Tata Steel’

Controlerend accountant PwC heeft forse zorgen over de continuïteit van de Europese tak van het Indiase Tata Steel, melden verschillende media. Het verlieslijdende staalbedrijf, met fabrieken in IJmuiden en het Verenigd Koninkrijk, heeft torenhoge schulden.

De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad melden dat Tata Steel Europe volgens PwC explicietere steun van het Indiase moederbedrijf nodig zou hebben dan in juni is gegeven, om onder meer de gevolgen van de coronacrisis te kunnen dragen. Zolang die zekerheid niet is verstrekt bestaat er een materiële onzekerheid over het voortbestaan van de Europese holding, stelt het accountantskantoor in het in juni verschenen jaarverslag.

De Volkskrant schreef in juni al dat publicatie van de jaarcijfers uitgesteld was vanwege gesteggel over de going concern assumptie (GCA). Er zouden twijfels zijn of Tata Steel bij het Britse dochterbedrijf nog wel voldoende liquiditeitsbuffers heeft.

‘Geen zorgen’

Tata Steel Europe weerspreekt zelf tegenover de regionale krant dat er een zorgelijke situatie is ontstaan. De centrale ondernemingsraad in IJmuiden ziet ook nog geen regen tot bezorgdheid.

Kapitaalinjectie

Het staalbedrijf, met hoogovens in IJmuiden en het Verenigd Koninkrijk, is al maanden in gesprek over een kapitaalinjectie. In Nederland werd een beoogd massaontslag dit voorjaar nog via stakingen afgewend. Het probleem zit vooral bij de Britse dochter van Tata Steel, waar 8.000 mensen werken. Dat bedrijf draait met enorme verliezen. Het Indiase moederconcern Tata Steel Limited compenseerde die in het verleden, maar maakte eind vorig jaar bekend dat het Europese deel zijn eigen broek moet ophouden.

