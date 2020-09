PERSONALIA | Kishan Lodhia directeur ICT bij Flynth

Sinds 1 september is Kishan Lodhia (37) directeur ICT bij Flynth adviseurs en accountants. Met de komst van Lodhia wil Flynth flinke stappen gaan maken in zijn digitale transformatieproces.

Digitale ambities

Met zijn team zal Lodhia, gepokt en gemazeld in zowel de delivery- als de vraagkant van ICT, de ambities van Flynth op het gebied van digitalisering verder vormgeven. De komende jaren wil Flynth toe naar een steeds meer digitale en datagedreven dienstverlening, met de inzet van robot proces automation, data-analyse en proces mining. Om deze ambities waar te maken startte Flynth vorig jaar met een programma rondom digitale transformatie.

Meer halen uit data

Lodhia vertelt dat de digitale ambities van Flynth ver reiken. ‘Met onze digitale transformatie willen we bijvoorbeeld kijken hoe wij meer uit onze data kunnen halen. Kunnen wij voorspellen welke klant welke dienst wil afnemen? Kunnen wij data-analyse die we in onze auditpraktijk toepassen in de controle, ook voor de samenstelpraktijk inzetten? En hoe kunnen wij over administraties heen werken zodat we er samen voor zorgen dat alle klanten van Flynth tijdig geholpen kunnen worden? Want uiteindelijk is dat wat we willen: de klant nog beter en sneller bedienen.’