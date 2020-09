Ondernemers pleiten voor compensatie loondoorbetaling tijdens thuisquarantaine

Stel een fonds in waarmee werkgevers worden compenseerd voor de loondoorbetaling van medewerkers tijdens preventieve thuisquarantaine. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland heeft dat voorstel neergelegd bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorzitter Jacco Vonhof denkt aan een regeling vergelijkbaar met die voor zwangerschapsverlof. “Ook hier gaat het om mensen die niet ziek zijn, maar wel verzuimen.”

Eenzijdig rekening bij ondernemers oneerlijk

De voorzitter van MKB-Nederland noemt het oneerlijk dat ondernemers die het vaak al moeilijk genoeg hebben nu eenzijdig de rekening moeten betalen voor de preventieve thuisquarantaine van medewerkers. Mensen die terugkomen uit rood of oranje vakantiegebied, mensen met milde (verkoudheids-)klachten, mensen wiens namen opkomen in bron- of contactonderzoek, voor al die groepen geldt het kabinetsadvies van tien dagen thuisblijven. “Dat is geen probleem voor mensen die thuis kunnen werken, maar dat geldt slechts voor circa de helft van alle medewerkers”, aldus Vonhof.

‘Kosten gaan nog fors toenemen’

Zeker omdat de testcapaciteit niet toereikend is en straks in de herfst het aantal gewone verkoudheidsklachten verder oploopt, vreest hij dat het aantal thuisblijvers fors toeneemt; en daarmee ook de kosten voor ondernemers. “Die zitten in een spagaat”, vindt Vonhof. “Je wilt niet het risico lopen dat iemand met een verhoogd risico naar het werk komt en mogelijk andere collega’s besmet, maar het is ook nogal wat om al die mensen te moeten doorbetalen terwijl ze niet ziek zijn. Werkgevers zijn daar ook niet voor verzekerd en ze hebben er geen enkele invloed op.”

Betaalbare sneltesten

Vonhof wil dat ook dat medewerkers snel moeten kunnen worden getest. Omdat de huidige capaciteit van reguliere testen beperkt is, zet MKB-Nederland in op betaalbare sneltesten. “Die zijn er al, maar wachten nog op goedkeuring van het RIVM. Sneltesten zijn iets minder betrouwbaar dan de reguliere testen van de GGD, maar kunnen met de grotere volumes vaker worden gedaan. En wie niet door de sneltest komt, gaat alsnog naar de GGD.”

