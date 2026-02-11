Recht op 104 weken loon voor langdurig zieke pgb-zorgverlener?

Een vrouw die betaalde pgb-zorg verleende aan haar neef en twee jaar loon eist, moet eerst een Ziektewetuitkering aanvragen, oordeelt de Rotterdamse kantonrechter. De vrouw raakte in 2023 langdurig ziek en had op basis van de toen geldende wetgeving recht op maximaal zes weken doorbetaling van haar loon.

Als ze recht heeft op een Ziektewetuitkering heeft ze onvoldoende belang bij haar eis tot doorbetaling van 70% van haar loon gedurende 104 weken, oordeelt de kantonrechter.

De vrouw verleende zorg aan haar meervoudig gehandicapte neef en werd daarvoor betaald uit diens persoonsgebonden budget (pgb). Toen ze zich in september 2023 ziek meldde, ontving ze zes weken loon. Daarna stopte de betaling. Volgens de zorgverlener heeft ze, net als andere werknemers, recht op doorbetaling van 70 procent van haar loon gedurende 104 weken. Ze beroept zich daarbij op Europees en internationaal recht. De vader van de neef, die het pgb beheert, stelt dat de wet slechts zes weken loondoorbetaling voorschrijft.

De zaak draait om de Regeling Dienstverlening aan Huis, die geldt voor huishoudelijke hulpen en zorgverleners die minder dan vier dagen per week voor een particulier werken. Voor deze groep is de loondoorbetaling bij ziekte beperkt tot zes weken, terwijl reguliere werknemers recht hebben op maximaal twee jaar loondoorbetaling.

De regeling staat al langer ter discussie. De Centrale Raad van Beroep oordeelde in 2023 dat het uitsluiten van pgb-zorgverleners van de Werkloosheidswet indirecte discriminatie van vrouwen oplevert, omdat in deze sector relatief veel vrouwen werken. Naar aanleiding daarvan is in 2025 een wetsvoorstel ingediend om pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst dezelfde werknemersrechten te geven als andere werknemers, met beoogde invoering met terugwerkende kracht per 1 januari 2026.

Volgens de kantonrechter kan de zorgverlener mogelijk al aanspraak maken op een Ziektewetuitkering. Het UWV heeft namelijk aangegeven de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met terugwerkende kracht toe te passen. Als de vrouw inderdaad recht heeft op een Ziektewetuitkering na de eerste zes weken ziekte, heeft zij onvoldoende belang bij haar eis tot loondoorbetaling gedurende 104 weken.

De rechter houdt de procedure daarom aan. De zorgverlener krijgt de gelegenheid om eerst een Ziektewetuitkering aan te vragen bij het UWV. Zodra daarover duidelijkheid is, kan de zaak verder worden behandeld.

Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2026:1037