PERSONALIA | Tennisprof Bart van den Berg kiest voor carrière bij EY 

Zijn profcarrière heeft slechts vier jaar geduurd. Een blessure dwingt accountant Bart van den Berg tot stoppen. Vanaf deze maand verruilt hij de tennisbaan voor de kantoortuin van EY in Rotterdam.

Laatbloeier

Tandartszoon Van den Berg (27) loopt al vanaf zijn derde jaar op tennisbanen. Eerst kijkend naar anderen, maar al snel ook zelf spelend. Hij was in zijn jeugd echter geen toptalent en na zijn VWO ging hij economie studeren. Hij bleef tennissen en werd steeds beter, en als Europees studentenkampioen ging in 2016 een droom in vervulling. Laatbloeier Van den Berg kon op zijn 23e alsnog professional worden. Helaas gooide een schouderblessure direct roet in het eten. Na een operatie en rentree won hij eind april 2017 tijdens een future in Madrid zijn eerste ATP-punt. In die zomer speelde hij veel en haalde hij de kwartfinales in Oldenzaal en Rotterdam. Helaas raakte hij met een overbelaste pols geblesseerd. Zijn leukste trip was naar Qatar, maar in Doha speelde hij niet zijn beste tennis.

Net niet tegen Federer

Zelf beschouwt hij het ABN AMRO World Tennis Tournament in 2016 als zijn hoogtepunt. In het hoofdtoernooi mocht hij met Jesse Huta Galung dubbelen op het centre court van Ahoy. Het was jammer dat Roger Federer zich had teruggetrokken, want daarmee ging de mogelijkheid om met de Zwitser op dezelfde trainingsbaan te staan in rook op. Van den Berg speelde vorig najaar zijn laatste internationale wedstrijd. Hij moest de strijd in het Egyptische Sharm El Sheikh met een voetblessure staken. Hij leek dit voorjaar klaar voor de manneneredivisie tot een kapotte tussenwervelschijf in zijn rug ging opspelen. Dat was het moment voor Van den Berg voor een overstap.

Voicemail

De nummer achttien van Nederland werkt sinds september bij Ernst & Young in Rotterdam. ‘Ik had de mogelijkheid om bij het bedrijf te starten waar ik ben afgestudeerd. Het is een goede stap op het juiste moment. Wel heb ik lang over die beslissing moeten nadenken.’ zegt Van den Berg in het Algemeen Dagblad. Hij heeft als tennisprof volgens Wikipedia slechts 4312 dollar prijzengeld verdiend. Van den Berg was niet voor commentaar bereikbaar. Hij is nog zo nieuw bij EY dat hij zelfs de voicemail van zijn bedrijfstelefoon niet heeft aangepast. De boodschap is nog van een eerdere eigenaar.