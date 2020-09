Fred de Jong: ‘Accountant moet adviesrol claimen bij verduurzaming MKB’

Drie dagen in de week wordt Fred de Jong associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN. Zijn onderzoek richt zich op de adviesrol van financieel adviseurs bij de verduurzaming van het MKB. Hij denkt dat accountants daarmee ook hun eigen toekomst ‘sustainable’ kunnen maken.

Aangewezen adviseur

Bedrijven zullen de komende jaren hun business model moeten verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om vergroening en klimaat, maar ook op sociaal gebied ziet De Jong een tendens richting sustainability. Meervoudige waardecreatie door maatschappelijk verantwoord ondernemen, vat de nieuwe lector het samen. ‘Omdat er een duidelijke link is tussen verduurzaming en finance is de financieel adviseur de aangewezen persoon om de ondernemer bij de noodzakelijke verduurzaming bij te staan. Het gaat immers om grote investeringen, om fiscaliteit en om totaal nieuwe risico’s die in kaart moeten worden gebracht en dienen te worden afgedekt.’

Deels overbodig

De adviseur heeft voor ondernemers nu al een belangrijke rol als vertrouwenspersoon en aanjager van de noodzakelijke verandering. Dat zal in de toekomst alleen maar meer worden, denkt De Jong. ‘Je ziet bijvoorbeeld dat de dienstverlening van accountants door digitalisering deels overbodig wordt. Dit vraagt om aanpassing van het business model. Veel accountants willen meer gaan adviseren. Advies op gebied van sustainability past daar goed bij.’

Aandeel advies zal verdubbelen

Onlangs publiceerde Unit4 Bedrijfssoftware een brancheonderzoek waaruit blijkt dat 82% van de accountants- en administratiekantoren denkt dat zijn eigen dienstverlening op termijn grotendeels zal worden geautomatiseerd. De toegevoegde waarde van deze kantoren voor ondernemend Nederland zal in de toekomst nog meer liggen op het adviesvlak. Uit de benchmark blijkt dat accountants en boekhouders het adviesaandeel binnen hun dienstverlening de komende jaren willen uitbreiden en het totaal aandeel met bijna 60% willen laten groeien. Bij grotere kantoren gaat dit naar verwachting zelfs verdubbelen van 20% naar 40%. Deze groei zal zich vooral voordoen op het gebied van fiscaal, financieel en bedrijfseconomisch advies en financiële planning. Op dit moment ligt het omzetaandeel van advies in België en Nederland net iets boven de 20%. Het goede nieuws is dat de behoefte aan advies bij klanten van accountants- en administratiekantoren ook toeneemt. Ze willen graag meer inzicht in en advies op het gebied van slim financieel management en fiscale aspecten, strategisch advies (investeringen, overnames en dergelijke) en digitaliseren en automatiseren van de administratie.

De Jong wil zich met zijn studenten finance tax & advice richten op onderzoeksvragen als wat is het beeld van sustainability bij de adviseurs, welke rol kunnen zij spelen, waar lopen ze in hun advies tegenaan, wat zijn kansen en valkuilen, wat betekent sustainability voor hun eigen bedrijf en hoe ga je van productgericht business model naar adviesgericht business model.