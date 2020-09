PERSONALIA | Danny Istha en Steven van der Ven nieuwe partners Mazars

Mazars Accountants en Adviseurs heeft haar partnerteam versterkt met Danny Istha en Steven van der Ven. Met deze uitbreiding worden de Accounting & Outsourcing Services en Audit & Assurance praktijk in de vestigingen Breda en Utrecht versterkt.

Danny Istha

Danny Istha (1981) is sinds 2008 werkzaam bij Mazars, waar hij sinds 2015 als Director in de Accounting & Outsourcing Services praktijk actief is. Daarvoor heeft hij ruime klantervaring opgedaan bij PwC. Istha heeft bijna 20 jaar ervaring in professionele dienstverlening en is verantwoordelijk voor de aansturing en uitbouw van onze payroll praktijk in zowel een internationale als nationale context. Daarnaast is hij als accountant verantwoordelijk voor een internationaal georiënteerde klantenportefeuille met focus op innovatie, vastgoed, financiering en herstructurering.

Steven van der Ven

Steven van der Ven (1977) heeft, als afgestudeerd registeraccountant aan de Nijenrode Business Universiteit, ruim 20 jaar ervaring in professionele dienstverlening aan klanten in het familiebedrijf in verschillende sectoren. Na 17 jaar actief te zijn geweest bij EY is Van der Ven sinds 2017 werkzaam bij Mazars in de Audit & Assurance praktijk. Hij beschikt over ruime ervaring en expertise op het gebied van accountancy, risicomanagement, compliance en financiële verslaggeving. Zijn klantenkring omvat onder meer familiebedrijven / privately owned business in handel, productie en projectorganisaties. Daarnaast is hij nauw betrokken bij diverse interne en externe initiatieven op het gebied van kwaliteit en cultuur & gedrag.