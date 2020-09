Belastingdienst: minder boekenonderzoek, druk met soepeler uitstelbeleid

Hoe staat er de laatste maanden voor met de Belastingdienst? De fiscus heeft vanwege de coronacrisis minder boekenonderzoek gedaan en is extra druk vanwege de versoepeling van het uitstelbeleid. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van de Belastingdienst van 2020.

De Belastingdienst voert projecten uit om het toezicht, de dienstverlening en de interne werkprocessen te verbeteren. In 2020 ligt, net als in 2018 en 2019, de focus op de zes fiscale processen met het meeste verbeterpotentieel: boekenonderzoek, omzetbelasting, inning, automiddelen, inkomensheffingen en bezwaar.

Het Jaarplan 2020 noemt specifiek vier vernieuwingsprojecten: doorontwikkeling dynamisch monitoren, loonvordering, logistieke werkstroombesturing en risicomodel omzetbelasting.

Advies aan debiteuren

Sinds enkele jaren volgt de Belastingdienst burgers met een belastingschuld langer om de mogelijkheden om schulden te innen te verbeteren (dynamisch monitoren).

De fiscus gaat mensen die bij de Belastingdienst langdurig bekendstaan als debiteur, actief benaderen met een persoonlijk advies om betalingsproblemen te voorkomen. Een proef hiermee start later dit jaar zodra de omstandigheden, als gevolg van het coronavirus, dat toelaten.

Ketenaansprakelijkheid

De Belastingdienst gaat het proces van aanvragen en verzenden van verklaringen voor de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) grotendeels automatiseren. Ketenaansprakelijkheid is een wettelijke regeling om niet-betaalde loonbelasting of premies te verhalen op een keten van aannemers en onderaannemers.

Aannemers kunnen onderaannemers vragen om een verklaring van betalingsgedrag. De Belastingdienst geeft zo’n verklaring af als een onderaannemer daarom vraagt.

Automatisch WKA-verklaring

Het risico-indicatiemodel is klaar. Dit model automatiseert grotendeels de beoordeling van een verzoek

om een WKA-verklaring. Elke onderneming kan straks op verzoek ieder kwartaal automatisch de WKA-verklaring toegestuurd krijgen, in plaats van een separate aanvraag ieder kwartaal.

Vanwege de coronamaatregelen worden voorbereidingen getroffen voor test en implementatie online in plaats van bijeenkomsten op kantoor.

Loonvordering

De Belastingdienst heeft het proces van loonvordering doelmatiger gemaakt door medewerkers in het werksysteem bij de start van een loonvordering een advies te tonen. De fiscus werkt aan de ontwikkeling van de laatste functionaliteiten om een geautomatiseerde afhandeling van een loonvordering mogelijk te maken. De nieuwe wetgeving vereenvoudiging van de beslagvrije voet wordt hierin verwerkt. Met ingang van de vereenvoudigde beslagvrije voet begin 2021 gaat de procesautomatisering loonvordering ook in gebruik.

Contactbeperkende maatregelen

Door contactbeperkende maatregelen kan de Belastingdienst bijvoorbeeld minder makkelijk op bezoek (zoals een bedrijfsbezoek en een boekenonderzoek) bij ondernemers. Ook doet de fiscus dit om de ondernemers in deze periode niet onnodig te belasten. De achterstanden die de Belastingdienst in deze periode oploopt, moet de fiscus zoveel mogelijk inhalen. De impact van de coronamaatregelen op de handhaving is echter nog onduidelijk en afhankelijk van de ontwikkeling van de contactbeperkende maatregelen.

BelastingTelefoon

De telefonische en digitale dienstverlening gaat zoveel mogelijk door. Een deel van de medewerkers van de BelastingTelefoon werkt door de coronamaatregelen vanuit huis. Ook zijn openingstijden aangepast. De doorlooptijden kunnen wel langer zijn, maar doorgaans bleef de BelastingTelefoon goed bereikbaar. De dienstverlening waarbij fysiek contact nodig is, is wel grotendeels beperkt of geannuleerd.

Kinderopvangtoeslag

Ook de acties voor de crisis- en herstelorganisatie kinderopvangtoeslag gingen onverminderd door, waarbij de prioriteit lag op het recht doen aan het geleden leed en het herstellen van vertrouwen van gedupeerde ouders. Het aannemen van de spoedwet hardheidsaanpassing Awir maakt een ruimhartige compensatie voor gedupeerde ouders mogelijk.

Extra werk

Het uitvoeren van de belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis zorgde voor een hoge werkdruk bij de Belastingdienst.

Extra werk ziet de Belastingdienst vooral in verband met de versoepeling van het uitstelbeleid waardoor er veel meer uitstelverzoeken dan gebruikelijk in behandeling zijn genomen. Ook is besloten tot een pauzering van de (dwang)invordering.

Toezicht arbeidsrelaties (DBA)

De coronacrisis heeft grote impact op de algehele bedrijvigheid en daarmee op het aanbod van opdrachten voor zelfstandigen. Corona heeft echter ook gevolgen voor de inzet van inspecties, de wijze van inspecteren door de Inspectie SZW en het toezicht door de Belastingdienst en daarmee op de voortgang in dit toezicht. Daarom is de Kamer in juni bericht dat na het zomerreces uitvoering wordt gegeven aan de motie Palland die vraagt om halfjaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het toezicht arbeidsrelaties (DBA). Deze rapportage wordt zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer toegestuurd.

Eerste voortgangsrapportage 2020