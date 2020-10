Verslag overleg accountancy 28 september beschikbaar

Op 28 september vond het uitgestelde algemeen overleg over de toekomst van de accountancy in Nederland plaats. Het uitgeschreven verslag van dit overleg is nu beschikbaar.

Minister Hoekstra sprak met vertegenwoordigers van de meest Kamerfracties (PVV, FvD, PvdD en SGP waren niet aanwezig) over de toekomst van het accountantsberoep. Centraal stonden de rapporten van de CTA en MCA. ‘Er zijn echt stappen gezet, maar er is ook nog veel werk te doen en we zijn er echt nog niet. En het geduld raakt ook een keer op’, waarschuwde de minister. Hij gaf aan te hopen dat hij begin 2021 kan beginnen met consultatiegesprekken over nieuwe wetgeving.

Accountancy Vanmorgen maakte een samenvatting van het overleg. Dat leest u hier. Wie de woordelijke neerslag van het AO wil lezen, kan dat hier downloaden.