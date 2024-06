Boekhouder Mariska Rikkers namens BBB in Kamer

Ze werd in november 2023 niet verkozen maar nu komt boekhouder Mariska Rikkers namens BBB toch in de Tweede Kamer.

De 47-jarige Friezin dankt haar zetel aan de kabinetsdeelname van de BBB. Nu Mona Keijzer, Gijs Tuinman en Jean Rummenie in het kabinet plaatsnemen en Nicki Pouw van een kamerzetel afziet, kan Rikkers als nummer 10 van de lijst alsnog naar Den Haag. ‘Ik vind het nog een beetje onwerkelijk. Ik heb heel lang zitten wachten want het duurde best lang voordat ze eruit waren. Ik geloof het nog niet helemaal, het moet nog bezinken’, zegt het kersverse kamerlid in de lokale krant.

Rikkers is eigenaar van administratiekantoor A. Oosterkamp in Wolvega. Het kantoor is in 1975 opgericht door haar vader. Het kantoor heeft geen website, maar telt volgens andere bronnen 5 tot 9 medewerkers. Rikkers heeft de afgelopen maanden veel zzp-werk gedaan, maar geen langdurige klussen omdat de partij ook nog een beroep op haar kon doen.

Stukje Noord-Nederland

Rikkers, die wethouder was in de gemeente west-Stellingerwerf, wil een ‘stukje Noord-Nederland’ meenemen naar de Tweede Kamer. ‘Ik wil de nuchterheid van het Noorden naar de kamer brengen, het realisme. Verder kijken dan de theoretische kant, de praktijk naar Den Haag brengen.’ Ze gaat zich in ieder geval ontfermen over jeugdzorg; de komende weken worden de andere portefeuilles nog verdeeld.

En wat gaat ze op haar eerste dag doen in Den Haag? ,,Ik denk eerst de plattegrond goed bekijken, want het is een doolhof daar”, vertelt ze. En daarna moet ze gelijk aan de bak, want de agenda voor het zomerreces staat bomvol omdat er veel besluiten moeten worden genomen. ‘Ik ben blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en dat ik er heen mag.’